Nel 2025 nessuno corre veloce come il Valtrompia: media punti stellare

C’è un premio al totale e uno al parziale. Un po’ come avviene in Argentina con il campionato di Apertura e di Clausura, anche se qui la cesura temporale è diversa. Lo scettro della miglior squadra dell’anno solare 2025 va al Valtrompia se abbracciamo l’intero periodo, ossia da gennaio a dicembre, con 30 (in qualche caso più, in qualche caso meno) gare disputate.

Se però il criterio è la media punti che prescinde dal numero di gare disputate, ecco che in testa si issa una matricola, la Fc Bedizzole, sfruttando il passo importantissimo tenuto da settembre a dicembre, ossia nell’andata 2025/2026, unico segmento giocato da chi si è iscritto la scorsa estate. Quel che possiamo dire è che la media punti è salita vertiginosamente: il 2,69 dell’Fc Bedizzole ma anche il 2,40 del Valtrompia staccano, infatti, nell’ideale albo d’oro di questa graduatoria, sia il 2,31 dell’Eden Esine che vinse nel 2024, sia il 2,37 del Calcinato nel 2023, sia il 2,39 del tandem composto da Gambara e Sirmione Rovizza nel 2022.

Frenata

A proposito di quest’anno può mangiarsi le mani il Gsr che ha bruciato una media eccezionale nel terz’ultimo e penultimo match dell’anno solare (un punto in due gare), rinunciando così al trono. Poco male, tutte le squadre che oggi sono lì davanti in classifica avranno l’occasione ad aprile-maggio di festeggiare qualcosa di molto più concreto e meno platonico di un primato statistico come questo.

Fc Bedizzole, Valtrompia, Gsr e Accademia Rudianese, che occupano quattro delle prime cinque posizioni, sono attualmente in testa ai rispettivi campionati; in mezzo il Passirano Camignone che è comunque in lotta per i play off. Nessuna di queste è salita di categoria nel 2025. Peraltro la top 10 è abbastanza equa (una casualità data dai numeri e non certo forzata dal destino) nel distribuire le categorie: troviamo infatti due team oggi in Terza, tre di Seconda, uno di Prima, tre di Promozione e uno di Eccellenza. La migliore delle formazioni che hanno giocato in serie D l’intera annata (tolto dunque il neopromosso Rovato Vertovese) è il Desenzano, che chiude a 1,81, superando di stretta misura (1,78) la Pro Palazzolo. Una piccola rivincita rispetto alla finale play off del maggio 2025.

Le regole

Abbiamo lasciato in coda le regole d’ingaggio: la classifica tiene conto dei punti totalizzati nelle gare disputate nell’intero anno solare 2025, tralasciando gli spareggi, le coppe e la post season (play off e play out) e soprattutto calcolando la media punti onde evitare di favorire chi ha disputato più gare. In genere, il calcolo puro dei punti penalizza soprattutto i gironi di Terza, dove si arriva a 12-13 gare disputate per girone, avvantaggiando D ed Eccellenza che vanno dalle 17 alle 19 gare ad ogni tornata.

Unioni

Per alcune società che hanno fatto fusione o cambio di denominazione si è tenuto conto della continuità del progetto tecnico (potete vedere i singoli casi in tabella), per altre invece sono state calcolate le due mezze annate. C’è continuità, lo diciamo a puro titolo di esempio, nel Castelcovati ex Chiari, ma non nell’Fc Voluntas ex Voluntas Montichiari (dopo fusione col Real Castenedolo). Due casi a parte riguardano l’Ospitaletto e il Cellatica salito dalla Terza Under 21: la prima ha perso lo status di dilettante salendo in C, dunque viene calcolata solo la prima metà anno; della seconda si calcola solo la seconda metà anno (in Seconda), escludendo per scelta il campionato U21.