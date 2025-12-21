Desenzano, ko pesante. Sorridono Pro Palazzolo e Rovato Vertovese

Due vittorie e altrettante sconfitte, di cui una particolarmente pesante. Si chiude così il 2025 e il girone di andata per le quattro formazioni bresciane di serie D.

Pesante ko nel girone B per il Breno, superato 4-0 dal Villa Valle. Nel girone D il Desenzano cade in casa (0-1) con il Sangiuliano City e da secondo si ritrova quarto in classifica. Gaetano Berardi invece esordisce conquistando i tre punti sulla panchina della Pro Palazzolo: il 3-2 sul campo del Tropical Coriano è un bel colpo. Grazie infine a due reti nell’ultima parte del match il Rovato Vertovese stende l’Imolese.

Rimpianti

Un gol dopo 25 minuti di Busatto regala la vittoria al Sangiuliano City al Tre Stelle di Desenzano. Un colpo pesante per i gardesani, che vedono scappare il Lentigione capolista (38 punti) e vengono superati da Pro Sesto e Piacenza (35 i punti contro i 34 dei bresciani).

Bertuzzi e Scidone (minuti 34 e 40 del secondo tempo) regalano invece tre punti pesanti al Rovato Vertovese, che brinda al successo col proprio pubblico per la prima volta, visto che aveva sempre giocato a porte chiuse.

Esordio con i tre punti per Gaetano Berardi (promosso dalle giovanili per sostituire Didu) sulla panchina della Pro Palazzolo, che passa 3-2 sul campo del Tropical Coriano. Ospiti che vanno al riposo avanti 1-0 grazie al gol di Capone, ma ad inizio ripresa arriva il pari di Enchisi. Pinardi prima e Minessi poi riportano avanti i bresciani, con la rimonta del Tropical Coriano che si ferma solo alla rete firmata da Barbatosta.

Colpi pesanti

Nel girone B il Breno è travolto 4-0 dal Villa Valle. Protagonista per i padroni di casa Semprini autore di una tripletta. I camuni hanno avuto un paio di buone occasioni prima di subire la rete dello svantaggio con cui le squadre sono andate al riposo. Nella ripresa poi il Villa Valle ha chiuso i conti.

Ora la pausa per le feste natalizie: la serie D tornerà in campo domenica 4 gennaio con la prima giornata del girone di ritorno.