Giornale di Brescia
Abbonati
Calcio dilettanti

Il recupero sorride al Desenzano nella corsa alla serie C

Pareggio fra le inseguitrici Lentigione e Pistoiese nel recupero del 27° turno del girone D di serie D: gardesani a +3 sulle seconde
Esulta il Desenzano capolista: le inseguitrici si annullano nel recupero - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it
Esulta il Desenzano capolista: le inseguitrici si annullano nel recupero - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it
AA

Il Desenzano alimenta il sogno serie C. I gardesani saranno a riposo domenica per il rinvio chiesto dal Tropical Coriano, ma la buona notizia della settimana arriva dal pareggio fra le inseguitrici: Lentigione e Pistoiese si annullano (1-1) nel recupero della 27esima giornata del girone D di serie D e così i gardesani hanno tre punti sulle seconde.

In Emilia succede tutto nel secondo tempo: vantaggio dei padroni di casa al 19’ con il rigore di Nappo e pareggio del toscano Pinzauti al 41’. Il risultato migliore, per la capolista di Marco Gaburro, che si prepara al derby pre-pasquale di giovedì 2 aprile sul campo del Rovato Vertovese. La classifica, a sei giornata dalla fine, intanto dice Desenzano 63, Pistoiese e Lentigione 60.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
DesenzanoPistoieseLentigione
Icona Newsletter

@Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario