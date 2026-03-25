Il recupero sorride al Desenzano nella corsa alla serie C

Il Desenzano alimenta il sogno serie C. I gardesani saranno a riposo domenica per il rinvio chiesto dal Tropical Coriano, ma la buona notizia della settimana arriva dal pareggio fra le inseguitrici: Lentigione e Pistoiese si annullano (1-1) nel recupero della 27esima giornata del girone D di serie D e così i gardesani hanno tre punti sulle seconde.

In Emilia succede tutto nel secondo tempo: vantaggio dei padroni di casa al 19’ con il rigore di Nappo e pareggio del toscano Pinzauti al 41’. Il risultato migliore, per la capolista di Marco Gaburro, che si prepara al derby pre-pasquale di giovedì 2 aprile sul campo del Rovato Vertovese. La classifica, a sei giornata dalla fine, intanto dice Desenzano 63, Pistoiese e Lentigione 60.