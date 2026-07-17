Gambara: esperienza e gioventù per omaggiare una storia centenaria

Esperienza al servizio della gioventù. Ecco il Dna della rosa del Gambara di Prima categoria. Chiusi i movimenti in entrata, la squadra è stata presentata nell’amato stadio «Dei Pioppi» dove, oltre a qualche volto storico granata (Dalla Torre, Guarisco, Masiello, Montani, Mor, Olivetti e Sandrini), si sono visti diversi innesti.
Giusto mix
E se qualche giovane è ancora alle prese con i primi passi tra i grandi (a cominciare dal prodotto del vivaio Pizzini, passando per Azzini, Bignotti, Arcari, Beltrami), molti vantano invece un lungo curriculum sportivo acquisito nel tempo.
Il riferimento va ai centrali Bonaccorsi-Beretta, quindi a Tomasoni ed Arrigoni in mediana che, con Crescini in avanti, vanno a ricomporre parte di quel che fu in passato la Calvina. «Consapevoli che ci mancava qualcosa nella stagione 2025/’26, abbiamo aggiunto pedine di personalità – introduce i rinforzi di spessore il tecnico Lamberto Tavelli, riconfermato in panchina dopo il suo arrivo nel dicembre scorso -. Tra gli elementi di carattere metto pure Micheletti che, appesi i guantoni al chiodo, sarà il preparatore dei portieri. E forti di un notevole surplus caratteriale nel gruppo, proviamo ad alzare l’asticella».
Concentrazione
«Non facciamo comunque alcun proclama – dicono all’unisono Simone Gibellini e Giovanni Ruggeri, dg e ds -: non sarà facile trovare in fretta l’amalgama sul campo in un gruppo tanto eterogeneo. Basta un attimo affondare nel pantano: fondamentale arrivare al raduno del 10 agosto con la giusta mentalità per evitare una partenza ad handicap«.
A margine interviene poi il presidente del club: «Ringazio chi ha deciso di restare e chi ha sposato ex novo il progetto – afferma Osman Zucchelli -. Un grazie doveroso inoltre agli sponsor, con una menzione speciale ad Aliprandi, nonché alle bariste e a chi si prodiga dietro le quinte. Aspettative? Sono sicuro che insieme ci divertiremo». Intanto «siate orgogliosi di essere parte integrante di una realtà affermata da tanto tempo sul territorio», dice il delegato provinciale della Lnd Alfredo Zanetti, presente nell’occasione per consegnare la benemerenza del centenario appunto alla società bassaiola.
Organigramma e rosa
Presidente: Osman Zucchelli
Vice presidente : Gianluigi Cabra
Direttore generale: Simone Gibellini.
Direttore sportivo: Giovanni Ruggeri
Segretario: Claudio Cigala
Allenatore: Lamberto Tavelli
Vice allenatore: Lorenzo Bertoni
Preparatore dei portieri: Francesco Micheletti
Dirigenti: Giovanni Ghidelli, Gianluigi Bodini.
Portieri: Diego Azzini (2004, Castenedolese), Federico Mor (1992).
Difensori: Davide Sandrini (1992), Michele Bignotti (2007, Pavonese), Alessandro Venturini (2000), Mauro Bonaccorsi (1990, Atletico Offlaga), Luca Beretta (1990, Asola), Mattia Cornelio (2005), Nicola Montani (1998), Nicolò Brontesi (2005).
Centrocampisti: Giovanni Pradella (1990), Fabrizio Tomasoni (1994, Bagnolese), Nicola Olivetti (1999), Matteo Masiello (1995), Fabio Arrigoni (1997, Bagnolese), Alberto Guarisco (1998, Gambara), Kevin Mostarda (2005, Gambara), Federico Arcari (2004, Rapid United)
Attaccanti: Roberto Dalla Torre (1994), Andrea Crescini (1992, Bagnolese), Andrea Beltrami (2003, Atletico Offlaga), Filippo Prandi (1989), Alessandro Dalpedri (2005, Pralboino), Mattia Pizzini (2008, Unitas Olympia).