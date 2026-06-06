Futsal: il Brescia calcio 5 oggi in campo per sognare la serie B

«Fantastici, non so che altro dire». C'è un mix di gioia ed mozione nel presidente Pietro Zanetti per l’impresa compiuta dal «suo» Brescia calcio 5 . Nel dettaglio, nel ritorno del primo turno degli spareggi nazionali di serie C1, la squadra ha ribaltato il ko dell'andata (7-9) e travolto per 9-3 l'Ichnos Sassari.

Così, col complessivo 16-12 in proprio favore nel doppio scontro, il percorso che conduce alla serie B continua imperterrito: ora, nel triangolare finale, si prospetta lo scontro con l'Academy Torino (da affrontare a domicilio a Castrezzato oggi alle ore 16) e i veneti dell'Arzignano (da sfidare il 13 o il 20 giugno).

Intanto i festeggiamenti sono leciti: il volo in Sardegna - al seguito del sindaco di Castrezzato Bruna Viapiano, tifoso numero uno da quando il palazzetto del franciacortino è diventato il fortino dei biancorossi - è andato meglio del previsto, condito da una prestazione maiuscola.