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Futsal: il Brescia calcio 5 oggi in campo per sognare la serie B

Alle 16 a Castrezzato la sfida con l'Academy Torino nel triangolare finale. I biancorossi sognano la B dopo l’ impresa contro l’Ichnos Sassari
Marco Zanetti
Il Brescia calcio 5 festeggia la vittoria contro l'Ichnos Sassari
Il Brescia calcio 5 festeggia la vittoria contro l'Ichnos Sassari

«Fantastici, non so che altro dire». C'è un mix di gioia ed mozione nel presidente Pietro Zanetti per l’impresa compiuta dal «suo» Brescia calcio 5. Nel dettaglio, nel ritorno del primo turno degli spareggi nazionali di serie C1, la squadra ha ribaltato il ko dell'andata (7-9) e travolto per 9-3 l'Ichnos Sassari.

Così, col complessivo 16-12 in proprio favore nel doppio scontro, il percorso che conduce alla serie B continua imperterrito: ora, nel triangolare finale, si prospetta lo scontro con l'Academy Torino (da affrontare a domicilio a Castrezzato oggi alle ore 16) e i veneti dell'Arzignano (da sfidare il 13 o il 20 giugno).

Intanto i festeggiamenti sono leciti: il volo in Sardegna - al seguito del sindaco di Castrezzato Bruna Viapiano, tifoso numero uno da quando il palazzetto del franciacortino è diventato il fortino dei biancorossi - è andato meglio del previsto, condito da una prestazione maiuscola. 

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