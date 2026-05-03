Eccellenza, il Ciliverghe batte il Bsv e vola in finale play off
Decide la zampata di Gannouni in chiusura di primo tempo. Ora gli uomini di De Paola sono attesi dalla Soncinese: a differenza di oggi, sarà obbligatorio vincere
Enrico Passerini
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Play off Eccellenza, gli scatti di Ciliverghe-Bsv Garda
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