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Eccellenza, il Ciliverghe batte il Bsv e vola in finale play off

Decide la zampata di Gannouni in chiusura di primo tempo. Ora gli uomini di De Paola sono attesi dalla Soncinese: a differenza di oggi, sarà obbligatorio vincere
Enrico Passerini
Play off Eccellenza, gli scatti di Ciliverghe-Bsv Garda
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Play off Eccellenza, gli scatti di Ciliverghe-Bsv Garda

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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