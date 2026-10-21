«Diritto di voto»: le pagelle al weekend del calcio dilettanti

Questi i voti al weekend del pallone di casa nostra, riferiti all’ultima giornata dei campionati dalla serie D alla Terza categoria.
8 – Urago Mella
Una partenza simile (e cresciuta) rispetto all’anno scorso, per scrivere un epilogo ancora migliore. La partenza lanciata è senza dubbio una qualità dei rossoblù di Seconda categoria, che viaggiano a punteggio pieno dopo sei giornate nel girone F. L’avvio di stagione ricalca quello del 2025, quando l’undici di Massimiliano Picchioni inanellò quattro vittorie e un pareggio. Stavolta è sei su sei, ma il minimo comune denominatore è il primo posto: un anno fa con una sola lunghezza su Serle e Pavoniana, ora con ben cinque punti su Valtenesi e Odolo. Anche i numeri relativi sono incredibilmente simili: nel 2025 furono segnate 11 reti e incassate 5 nei primi sei match, in questo torneo si è fatto meglio con 15 gol e 4 subiti. La speranza dei cittadini è che il finale sia diverso: nello scorso campionato fu ko nei play off con la Pavoniana, come andrà invece nel 2027?
7 - Eden Valgrigna
Tre gol in un tempo per tre punti, i primi in trasferta. Niente male, a maggior ragione per i camuni di Prima (girone C) che tre gol li avevano segnati complessivamente nelle cinque precedenti gare. A Passirano invece è arrivato tutto in un colpo solo e nel giro di 45 minuti, con Diego Polonioli, Taboni e Ndiaye a lanciare i gialloblù. I quali, anche con l’abbuffata in Franciacorta, continuano ad essere un esempio di redditività: con soli sei gol in altrettante partite la formazione di Matteo Gualeni ha raccolto infatti 10 punti, frutto di tre successi e un pari. Non si spreca niente, insomma...
5 - Pro Palazzolo
L’attenuante delle molte assenze solo parzialmente può spiegare il momento di difficoltà vissuto dai biancocelesti di serie D. Non sono tanto le due sconfitte consecutive, quanto un percorso che da inizio campionato non è mai stato lineare per la formazione di Mauro Belotti: costruita per strizzare l’occhio ai quartiere nobili, in realtà ora è a 10 punti insieme alla matricola Pavonese, appena sopra la zona play out con quattro ko su otto incontri. Il dato che in questo momento traccia le difficoltà palazzolesi è quello dei gol segnati: 7 in 8 gare sono pochi visto il potenziale della squadra..