Giornale di Brescia
Abbonati
Calcio dilettanti

Desenzano col cuore diviso a metà: gioia primato, dolore per Brighenti

Marco Zanetti
Alle porte il big match con il Lentigione, l’infortunio del bomber tamponato con l’arrivo di Gagliano
Andrea Brighenti del Desenzano - Foto New Reporter Mazzocchi © www.giornaledibrescia.it
Andrea Brighenti del Desenzano - Foto New Reporter Mazzocchi © www.giornaledibrescia.it
AA

Un grave intoppo, che non deve comunque distogliere l’attenzione dall’obiettivo principale. Ecco come il Desenzano deve vivere lo sciagurato infortunio alla caviglia rimediato da Brighenti domenica, in una giornata teoricamente di festa per il primato in solitaria raggiunto nel girone D di serie D, grazie al 3-1 inflitto al Progresso.

L’infortunio

Pur consapevoli della caparbietà del bomber di rimettersi in sesto in passato (in carriera è rimasto ai box per 160 giorni nel 2022 e per 134 giorni nel 2024, rispettivamente in seguito alla lacerazione del tendine d’Achille e a un serio problema fisico), dirigenti e tifosi presenti sugli spalti del Tre Stelle di Desenzano hanno compreso subito la gravità dell’episodio verificatosi al 46’ del primo tempo.

Le urla di dolore del giocatore e l’uscita dal campo in lacrime su una barella hanno mandato segnali inequivocabili. La stagione pare finita in anticipo, al culmine di un rendimento sontuoso: 12 gol fin qui, a 38 anni compiuti. Ma, come detto, bisogna restare concentrati su ciò che viene per coronare l’agognato approdo al piano superiore, la serie C.

La preparazione

Nello specifico, c’è da preparare al meglio la prossima trasferta con l’ex capolista Lentigione (caduta nell’ultimo turno con il Rovato Vertovese), da affrontare con un’inedita posizione di vantaggio, nello specifico, un punto, comunque non indifferente.

Nel contesto, archiviare una «X» a Brescello permetterebbe di consolidare la leadership, anche in caso di successo della Pistoiese (staccata di 3 punti al terzo posto). Arrivasse poi una vittoria in terra emiliana – la sesta in altrettante gare nel 2026, a testimoniare uno straordinario percorso netto nel ritorno –, lo scalpo darebbe maggior enfasi tanto sul piano morale quanto alla fisionomia della classifica. Un passo falso, invece, rimescolerebbe le carte, con una situazione ingarbugliata al vertice con 12 partite ancora da disputare.

Sul tema, il tecnico Gaburro ha le idee chiare: «È prematuro tirare le somme: la strada è lunga», le sue parole. Ad ogni modo, la candidatura al titolo dei gardesani è sostenuta da grandi numeri che contemplano il miglior attacco (43 gol), la quarta miglior difesa (16 reti subite, tre in più del Lentigione) e solo tre ko.

Eppure l’entusiasmo del momento viene comprensibilmente smorzato dal forfait di Brighenti, autentico trascinatore per i compagni nonché capocannoniere del campionato. Dopo aver già rimpiazzato di recente Cardella con Barwuah (autore di un ottimo esordio in biancazzurro), la società si fionda dunque di nuovo sul mercato per ingaggiare un altro attaccante di rango: il profilo individuato è quello di Luca Gagliano, classe 2000 che arriva in prestito dal Latina. Un terminale offensivo che potrebbe incastrarsi bene nel 4-2-3-1 che propongono i gardesani

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
serie DDesenzano CalcioBrighentiDesenzano
Icona Newsletter

@Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario