Calcio dilettanti: tutti i risultati dai campi
Le partite delle squadre bresciane dalla serie D alla Terza categoria, passando per il femminile
Eccellenza, uno scatto di Orceana-Ciliverghe - Foto New Reporter Uberti © www.giornaledibrescia.it
Qui tutti i risultati della domenica di calcio bresciano.
Serie D
Girone B
- ChievoVerona-Breno 2-0 (giocata ieri)
- Scanzorosciate-Milan Futuro 2-2 (giocata ieri)
- Casatese Merate-Oltrepò Fbc 0-1
- Castellanzese-Nuova Sondrio 1-2
- Leon-Folgore Caratese 2-0
- Pavia-Real Calepina 0-1
- Varesina-Villa Valle 4-1
- Virtus CiseranoBergamo-Caldiero Terme 1-1
- Vogherese-Brusaporto 0-1
Girone D
- Desenzano-Progresso 3-1
- Cittadella Vis Modena-Sant'Angelo 1-0
- Crema-Pro Sesto 1-2
- Pistoiese-Piacenza 2-0
- Imolese-Tuttocuoio 0-0
- Rovato Vertovese-Lentigione 2-1
- Sangiuliano City-Correggese 1-0
- Sasso Marconi-Pro Palazzolo 2-3
- Tropical Coriano-Trevigliese 1-0
Eccellenza
Girone C
- Cellatica-Pavonese 0-2 (giocata ieri)
- Bsv Garda-Poggese 3-1 (giocata ieri)
- Castelleone-Colognese 1-1 (giocata ieri)
- Castellana-Carpenedolo 0-1
- Castiglione-Offanenghese 2-2
- CazzagoBornato-Soncinese 1-2
- Città di Albino-Pianico 1-0
- Darfo Boario-Juvenes Pradalunghese 0-2
- Orceana-Ciliverghe 1-0
Promozione
Girone E
- Sporting Chiari-San Pancrazio 1-2 (giocata ieri)
- Governolese-Asola 3-3
- Rezzato-Castrezzato 1-0
- Sporting Club-Calcinato 0-1
- Team Oratorio Pumenengo-Castelcovati 1-1
- Valcalepio-Lodrino 1-1
- Virtus Aurora Travagliato-Atletico Orsa Iseo 4-2
- Vobarno-Verolese 2-0
Girone A
- Acc. A. V. Brembana-Calusco 0-1
- Atletico Villongo-Torre De Roveri 0-1
- Aurora Seriate-Forza E Costanza 2-2
- Gorle-Cividate Pontoglio 1-4
- Oratorio Cologno-Gavarnese 1-0
- Calvenzano-Almè 0-1
- San Paolo d'argon-Cenate Sotto 1-3
- Acos Treviglio-San Pellegrino 0-1
Prima categoria
Girone F
- Valtrompia-Roè Volciano 3-1 (giocata ieri)
- Paitone-Bagnolese 0-2
- Castenedolese-Gussago 3-0
- Eden Esine-Castelmella 2-0
- Voluntas-Unitas Coccaglio 1-0
- La Sportiva Ome-Cologne 4-1
- Oratorio Maclodio-San Michele Travagliato 1-2
- Pian Camuno-Concesio 4-1
Girone G
- Atletico Offlaga-Castelvetro Incrociatello 0-0
- Gonzaga-Rapid Olimpia 1-1
- La Piccola Atene-Union Team Marmirolo 1-3
- Leoncelli-Serenissima 1-2
- Montirone-Remedello 4-0
- Oratorio Gambara-Sirmione Rovizza 1-0
- Porto-Suzzara Sport Club 1-3
- Pralboino-Dinamo Gonzaga 0-1
Seconda categoria
Girone D
- Bienno-Artogne 2-3
- Cortefranca Franciacorta-Oratorio San Marco 3-2
- Foresto Sparso Sen. Academy-Comunale Endine Gaiano 1-2
- Gsr Football Club-Oratorio Zandobbio 4-0
- Nuova Camunia-Paratico 1-2
- Nuova Valcavallina-Passirano Camignone 1-3
- Padernese-Sellero Novelle 3-2
- Rovato Academy-Comunale Tavernola 1-0
Girone E
- Bassa Bresciana-Virtus Feralpi Lonato 2-1
- Botticino-Verolavecchia 2-2
- CSC Roncadelle-Flero 0-3
- Deportivo Fornaci-S. Carlo Rezzato 1-0
- Real Leno-Borgosatollo 2-4
- United Fionda Montenetto-Azzurra Calvina 1-0
- Villaclarense-Quinzanese 0-3
- Virtus Manerbio-Ghedi 1-1
Girone F
- Valgobbia-Collebeato 1-3 (giocata ieri)
- Gavardo-Ponte Zanano 2-0
- Nave-Valtenesi 0-1
- Odolo-Cellatica 1-0
- Pavoniana Gymnasium-Oratorio Urago Mella 0-0
- Real Dor Brescia-Benaco Salò 3-2
- Serle-Polisportiva Prevalle 1-0
- Team Out-S. Andrea Concesio 1-1
Girone H
- Acquanegra-Corona 2-0
- Ceresarese-Rapid United 2-2
- Cannetese-Gottolengo 1-2
- Canottieri Baldesio-Robecco d'Oglio 0-1
- Castelverde-G. S. Pescarolo 1-1
- Ciria-Sospirese 3-0
- Polisportiva Pessina-Casalbuttano 3-1
- Primavera Stagnolmese-Martelli 1-2
Terza categoria
Girone A
- Real Castrezzato-Libertas Bagnolo Mella 0-0 (giocata ieri)
- Sarezzo-Lodetto 0-1
- Accademia Rudianese-Roccafranca Ludriano 2-0
- Lograto-Virtus Rodengo Saiano 2-4
- Nuova San Paolo-Gso Azzano Mella 1-0
- Mario Bettinzoli-Centrolago 0-3
- San Zeno-Triumplina 5-0
Girone B
- Alto Garda-Bedizzole 3-2
- Calcinatello-Nuova Valsabbia 1-2
- Oratorio Mompiano-Alta Velocità Desenzano 2-1
- Union Colli Morenici-Uso United 3-3
- Virtus Rondinelle-Polisportiva Pozzolengo 1-1
- Progetto Sport Giovani-Basso Garda 5-0
Girone B – Cremona
- Atletico Manfro-River Club United 2-0
- Esperia-Borgo San Giacomo 4-0
- Persico Dosimo-Casalromano 1-4
- Polisportiva San Giovanni-Castello Ostiano 2-0
- Solarolese-Oratorio Cava Digidue 0-1
- Sport Club Torreicio-Atletico Bassano 1-1
Girone C – Bergamo
- Bagnatica-Aurora Fontanella 4-1
- Oratori Villongo-Polisportiva Comonte 1-3
- Real Bolgare-Cavernago 1-1
- Vortex Bergamo-Valcalepio Junior 0-0
- Atletico Provaglio-New Team Adro 2-0
- Capriolo-Oratorio Cortenuova 0-0 1-3
- Gorlago-Polisportiva Erbusco 0-0 4-1
Femminile
Serie B
- Lumezzane-Como 0-0 (giocata ieri)
- Bologna-Arezzo 2-0
- Brescia-Trastevere 1-0
- Cesena-Res Roma 2-4
- Venezia-Freedom 0-2
- Vicenza-Frosinone 1-1
- Hellas Verona-San Marino Academy 0-1
Serie C – Girone B
- Azzurra S. Bartolomeo-Orobica Bergamo 0-1
- ChievoVerona-Trento Academy 1-1
- Garlasco-Tavagnacco 0-0
- Pro Palazzolo-Real Vicenza 4-1
- Südtirol-Villorba Treviso 3-0
- Venezia-Dolomiti Bellunesi 3-2
Eccellenza – Girone A
- Desenzano-Circolo Giovanile Bresso 4-0
- Mantova-Doverese 1-2
- Polisportiva Erbusco-Uesse Sarnico 6-2
- Rhodense-Real Trezzano 0-1
- Varese-Cavenago 1-0
- Bresso-Virtus Cantalupo 1-2
- Città di Brugherio-Fiammamonza 0-1
- Castello Città di Cantù-Accademia Milano 1-5
Promozione – Girone A
- Cremonese-Rondinera 13-0 (giocata ieri)
- Doverese-Polisportiva Oratorio 2B 4-0 (giocata ieri)
- Mantova-Oratorio Redondesco 4-0
- Monterosso-Folgore Caratese 1-1
- Pavonese Cigolese-Trevigliese 0-5
- Accademia Rudianese-Women's Soccer Team Brescia rinviata
- Villa Valle-Orobica Bergamo 3-0
*in grassetto le squadre bresciane, a eccezione dei gironi in cui figurano solo formazioni della nostra provincia
