Calcio dilettanti

Calcio dilettanti: tutti i risultati dai campi

Le partite delle squadre bresciane dalla serie D alla Terza categoria, passando per il femminile
Eccellenza, uno scatto di Orceana-Ciliverghe - Foto New Reporter Uberti © www.giornaledibrescia.it
Qui tutti i risultati della domenica di calcio bresciano.

Serie D

Girone B

  • ChievoVerona-Breno 2-0 (giocata ieri)
  • Scanzorosciate-Milan Futuro 2-2 (giocata ieri)
  • Casatese Merate-Oltrepò Fbc 0-1
  • Castellanzese-Nuova Sondrio 1-2
  • Leon-Folgore Caratese 2-0
  • Pavia-Real Calepina 0-1
  • Varesina-Villa Valle 4-1
  • Virtus CiseranoBergamo-Caldiero Terme 1-1
  • Vogherese-Brusaporto 0-1

Girone D

  • Desenzano-Progresso 3-1
  • Cittadella Vis Modena-Sant'Angelo 1-0
  • Crema-Pro Sesto 1-2
  • Pistoiese-Piacenza 2-0
  • Imolese-Tuttocuoio 0-0
  • Rovato Vertovese-Lentigione 2-1
  • Sangiuliano City-Correggese 1-0
  • Sasso Marconi-Pro Palazzolo 2-3
  • Tropical Coriano-Trevigliese 1-0

Eccellenza

Girone C

  • Cellatica-Pavonese 0-2 (giocata ieri)
  • Bsv Garda-Poggese 3-1 (giocata ieri)
  • Castelleone-Colognese 1-1 (giocata ieri)
  • Castellana-Carpenedolo 0-1
  • Castiglione-Offanenghese 2-2
  • CazzagoBornato-Soncinese 1-2
  • Città di Albino-Pianico 1-0
  • Darfo Boario-Juvenes Pradalunghese 0-2
  • Orceana-Ciliverghe 1-0

Promozione

Girone E

  • Sporting Chiari-San Pancrazio 1-2 (giocata ieri)
  • Governolese-Asola 3-3
  • Rezzato-Castrezzato 1-0
  • Sporting Club-Calcinato 0-1
  • Team Oratorio Pumenengo-Castelcovati 1-1
  • Valcalepio-Lodrino 1-1
  • Virtus Aurora Travagliato-Atletico Orsa Iseo 4-2
  • Vobarno-Verolese 2-0

Girone A

  • Acc. A. V. Brembana-Calusco 0-1
  • Atletico Villongo-Torre De Roveri 0-1
  • Aurora Seriate-Forza E Costanza 2-2
  • Gorle-Cividate Pontoglio 1-4
  • Oratorio Cologno-Gavarnese 1-0
  • Calvenzano-Almè 0-1
  • San Paolo d'argon-Cenate Sotto 1-3
  • Acos Treviglio-San Pellegrino 0-1

Prima categoria

Girone F

  • Valtrompia-Roè Volciano 3-1 (giocata ieri)
  • Paitone-Bagnolese 0-2
  • Castenedolese-Gussago 3-0
  • Eden Esine-Castelmella 2-0
  • Voluntas-Unitas Coccaglio 1-0
  • La Sportiva Ome-Cologne 4-1
  • Oratorio Maclodio-San Michele Travagliato 1-2
  • Pian Camuno-Concesio 4-1

Girone G

  • Atletico Offlaga-Castelvetro Incrociatello 0-0
  • Gonzaga-Rapid Olimpia 1-1
  • La Piccola Atene-Union Team Marmirolo 1-3
  • Leoncelli-Serenissima 1-2
  • Montirone-Remedello 4-0
  • Oratorio Gambara-Sirmione Rovizza 1-0
  • Porto-Suzzara Sport Club 1-3
  • Pralboino-Dinamo Gonzaga 0-1

Seconda categoria

Girone D

  • Bienno-Artogne 2-3
  • Cortefranca Franciacorta-Oratorio San Marco 3-2
  • Foresto Sparso Sen. Academy-Comunale Endine Gaiano 1-2
  • Gsr Football Club-Oratorio Zandobbio 4-0
  • Nuova Camunia-Paratico 1-2
  • Nuova Valcavallina-Passirano Camignone 1-3
  • Padernese-Sellero Novelle 3-2
  • Rovato Academy-Comunale Tavernola 1-0

Girone E

  • Bassa Bresciana-Virtus Feralpi Lonato 2-1
  • Botticino-Verolavecchia 2-2
  • CSC Roncadelle-Flero 0-3
  • Deportivo Fornaci-S. Carlo Rezzato 1-0
  • Real Leno-Borgosatollo 2-4
  • United Fionda Montenetto-Azzurra Calvina 1-0
  • Villaclarense-Quinzanese 0-3
  • Virtus Manerbio-Ghedi 1-1

Girone F

  • Valgobbia-Collebeato 1-3 (giocata ieri)
  • Gavardo-Ponte Zanano 2-0
  • Nave-Valtenesi 0-1
  • Odolo-Cellatica 1-0
  • Pavoniana Gymnasium-Oratorio Urago Mella 0-0
  • Real Dor Brescia-Benaco Salò 3-2
  • Serle-Polisportiva Prevalle 1-0
  • Team Out-S. Andrea Concesio 1-1

Girone H

  • Acquanegra-Corona 2-0
  • Ceresarese-Rapid United 2-2
  • Cannetese-Gottolengo 1-2
  • Canottieri Baldesio-Robecco d'Oglio 0-1
  • Castelverde-G. S. Pescarolo 1-1
  • Ciria-Sospirese 3-0
  • Polisportiva Pessina-Casalbuttano 3-1
  • Primavera Stagnolmese-Martelli 1-2

Terza categoria

Girone A

  • Real Castrezzato-Libertas Bagnolo Mella 0-0 (giocata ieri)
  • Sarezzo-Lodetto 0-1
  • Accademia Rudianese-Roccafranca Ludriano 2-0
  • Lograto-Virtus Rodengo Saiano 2-4
  • Nuova San Paolo-Gso Azzano Mella 1-0
  • Mario Bettinzoli-Centrolago 0-3
  • San Zeno-Triumplina 5-0

Girone B

  • Alto Garda-Bedizzole 3-2
  • Calcinatello-Nuova Valsabbia 1-2
  • Oratorio Mompiano-Alta Velocità Desenzano 2-1
  • Union Colli Morenici-Uso United 3-3
  • Virtus Rondinelle-Polisportiva Pozzolengo 1-1
  • Progetto Sport Giovani-Basso Garda 5-0

Girone B – Cremona

  • Atletico Manfro-River Club United 2-0
  • Esperia-Borgo San Giacomo 4-0
  • Persico Dosimo-Casalromano 1-4
  • Polisportiva San Giovanni-Castello Ostiano 2-0
  • Solarolese-Oratorio Cava Digidue 0-1
  • Sport Club Torreicio-Atletico Bassano 1-1

Girone C – Bergamo

  • Bagnatica-Aurora Fontanella 4-1
  • Oratori Villongo-Polisportiva Comonte 1-3
  • Real Bolgare-Cavernago 1-1
  • Vortex Bergamo-Valcalepio Junior 0-0
  • Atletico Provaglio-New Team Adro 2-0
  • Capriolo-Oratorio Cortenuova 0-0 1-3
  • Gorlago-Polisportiva Erbusco 0-0 4-1

Femminile

Serie B

  • Lumezzane-Como 0-0 (giocata ieri)
  • Bologna-Arezzo 2-0
  • Brescia-Trastevere 1-0
  • Cesena-Res Roma 2-4
  • Venezia-Freedom 0-2
  • Vicenza-Frosinone 1-1
  • Hellas Verona-San Marino Academy 0-1

Serie C – Girone B

  • Azzurra S. Bartolomeo-Orobica Bergamo 0-1
  • ChievoVerona-Trento Academy 1-1
  • Garlasco-Tavagnacco 0-0
  • Pro Palazzolo-Real Vicenza 4-1
  • Südtirol-Villorba Treviso 3-0
  • Venezia-Dolomiti Bellunesi 3-2

Eccellenza – Girone A

  • Desenzano-Circolo Giovanile Bresso 4-0
  • Mantova-Doverese 1-2
  • Polisportiva Erbusco-Uesse Sarnico 6-2
  • Rhodense-Real Trezzano 0-1
  • Varese-Cavenago 1-0
  • Bresso-Virtus Cantalupo 1-2
  • Città di Brugherio-Fiammamonza 0-1
  • Castello Città di Cantù-Accademia Milano 1-5

Promozione – Girone A

  • Cremonese-Rondinera 13-0 (giocata ieri)
  • Doverese-Polisportiva Oratorio 2B 4-0 (giocata ieri)
  • Mantova-Oratorio Redondesco 4-0
  • Monterosso-Folgore Caratese 1-1
  • Pavonese Cigolese-Trevigliese 0-5
  • Accademia Rudianese-Women's Soccer Team Brescia rinviata
  • Villa Valle-Orobica Bergamo 3-0

*in grassetto le squadre bresciane, a eccezione dei gironi in cui figurano solo formazioni della nostra provincia

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

