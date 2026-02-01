Serie D: Lentigone ko col Rovato Vertovese, Desenzano nuova capolista

Tre su tre con la regola del tre (gol), ma soprattutto la testa della classifica. Giornata da incorniciare la 22esima di serie D per le tre squadre bresciane impegnate nel girone D.

Il Desenzano batte 3-1 il Progresso e dice grazie al Rovato Vertovese che in casa confeziona l’impresa di giornata battendo sempre per 3-1 la capolista Lentigione. Ciò permette ai gardesani il sorpasso in testa alla classifica, che ora recita Desenzano 49, Lentigione 48. Bella vittoria anche per la Pro Palazzolo che si impone 3-2 in trasferta sul Sasso Marconi.

Unico neo di giornata il brutto infortunio occorso a Brighenti del Desenzano: per lui si teme la frattura di tibia e perone.

Soddisfazioni

Partiamo allora dal successo per 3-1 della squadra di Gaburro sul Progresso, che vale come detto la vetta della classifica. Gori porta avanti il Desenzano, che poi subisce il pareggio del Progresso. Il rigore di Brighenti sempre nella prima frazione riporta avanti i locali ed è Gasperi nella ripresa a chiudere i conti. La nota negativa l’infortunio a Brighenti che non lascia presagire nulla di buono.

Desenzano che se può festeggiare il primato nel girone D lo deve al Rovato Vertovese, che con lo stesso risultato dei gardesani stende quella che dalle 16.30 è l’ex capolista, ovvero il Lentigione. Succede tutto nella ripresa: per i bresciani i gol di Gauli e Bertuzzi (il primo e il terzo) arrivano alla panchina: in mezzo la rete di Messedaglia per un successo più che meritato.

Tre i gol anche della Pro Palazzolo, che ne subisce due ma stende comunque sul proprio campo il Sasso Marconi. Verzelletti, Capone e Mattioli indirizzano la gara per i bresciani, che sopra di tre reti pagano qualcosa a livello di concentrazione nel finale, lasciando spazio alle segnature di Leonardi e Armaroli. Ma il risultato non cambia più.

Da ricordare infine nel girone B la sconfitta subita sabato dal Breno (girone B) sul terreno del ChievoVerona: un 2-0 maturato negli ultimi 20 minuti e che penalizza fin troppo i camuni.