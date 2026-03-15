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Calcio dilettanti: le fotogallery dai campi bresciani

Enrico Passerini
Torna puntuale come ogni domenica l’appuntamento con gli scatti delle sfide in provincia, viste attraverso l’obiettivo dei fotografi New Reporter
Uno scatto di Ciliverghe-Carpenedolo - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
Uno scatto di Ciliverghe-Carpenedolo - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
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Torna il classico appuntamento con la fotogallery dai campi bresciani. In una domenica primaverile, caratterizzata da sole, qualche nuvola e tanto vento, i fotografi di New Reporter hanno immortalato azioni da gioco, reti, emozioni ed esultanze. Eccole qui di seguito, nella consueta gallery proposta dal Giornale di Brescia.

Eccellenza

  • Eccellenza, gli scatti di Ciliverghe-Carpenedolo
    Eccellenza, gli scatti di Ciliverghe-Carpenedolo - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
  • Eccellenza, gli scatti di Ciliverghe-Carpenedolo
    Eccellenza, gli scatti di Ciliverghe-Carpenedolo - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
  • Eccellenza, gli scatti di Ciliverghe-Carpenedolo
    Eccellenza, gli scatti di Ciliverghe-Carpenedolo - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
  • Eccellenza, gli scatti di Ciliverghe-Carpenedolo
    Eccellenza, gli scatti di Ciliverghe-Carpenedolo - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
  • Eccellenza, gli scatti di Ciliverghe-Carpenedolo
    Eccellenza, gli scatti di Ciliverghe-Carpenedolo - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
  • Eccellenza, gli scatti di Ciliverghe-Carpenedolo
    Eccellenza, gli scatti di Ciliverghe-Carpenedolo - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
  • Eccellenza, gli scatti di Ciliverghe-Carpenedolo
    Eccellenza, gli scatti di Ciliverghe-Carpenedolo - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
  • Eccellenza, gli scatti di Ciliverghe-Carpenedolo
    Eccellenza, gli scatti di Ciliverghe-Carpenedolo - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
  • Eccellenza, gli scatti di Ciliverghe-Carpenedolo
    Eccellenza, gli scatti di Ciliverghe-Carpenedolo - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
  • Eccellenza, gli scatti di Ciliverghe-Carpenedolo
    Eccellenza, gli scatti di Ciliverghe-Carpenedolo - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
  • Eccellenza, gli scatti di Ciliverghe-Carpenedolo
    Eccellenza, gli scatti di Ciliverghe-Carpenedolo - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
  • Eccellenza, gli scatti di Ciliverghe-Carpenedolo
    Eccellenza, gli scatti di Ciliverghe-Carpenedolo - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
  • Eccellenza, gli scatti di Ciliverghe-Carpenedolo
    Eccellenza, gli scatti di Ciliverghe-Carpenedolo - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
  • Eccellenza, gli scatti di Ciliverghe-Carpenedolo
    Eccellenza, gli scatti di Ciliverghe-Carpenedolo - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
  • Eccellenza, gli scatti di Ciliverghe-Carpenedolo
    Eccellenza, gli scatti di Ciliverghe-Carpenedolo - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
  • Eccellenza, gli scatti di Ciliverghe-Carpenedolo
    Eccellenza, gli scatti di Ciliverghe-Carpenedolo - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
  • Eccellenza, gli scatti di Ciliverghe-Carpenedolo
    Eccellenza, gli scatti di Ciliverghe-Carpenedolo - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
  • Eccellenza, gli scatti di Ciliverghe-Carpenedolo
    Eccellenza, gli scatti di Ciliverghe-Carpenedolo - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
  • Eccellenza, gli scatti di Ciliverghe-Carpenedolo
    Eccellenza, gli scatti di Ciliverghe-Carpenedolo - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
  • Eccellenza, gli scatti di Ciliverghe-Carpenedolo
    Eccellenza, gli scatti di Ciliverghe-Carpenedolo - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
  • Eccellenza, gli scatti di Ciliverghe-Carpenedolo
    Eccellenza, gli scatti di Ciliverghe-Carpenedolo - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
  • Eccellenza, gli scatti di Ciliverghe-Carpenedolo
    Eccellenza, gli scatti di Ciliverghe-Carpenedolo - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
  • Eccellenza, gli scatti di Ciliverghe-Carpenedolo
    Eccellenza, gli scatti di Ciliverghe-Carpenedolo - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
  • Eccellenza, gli scatti di Ciliverghe-Carpenedolo
    Eccellenza, gli scatti di Ciliverghe-Carpenedolo - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
  • Eccellenza, gli scatti di Ciliverghe-Carpenedolo
    Eccellenza, gli scatti di Ciliverghe-Carpenedolo - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
  • Eccellenza, gli scatti di Ciliverghe-Carpenedolo
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  • Eccellenza, gli scatti di Ciliverghe-Carpenedolo
    Eccellenza, gli scatti di Ciliverghe-Carpenedolo - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
  • Eccellenza, gli scatti di Ciliverghe-Carpenedolo
    Eccellenza, gli scatti di Ciliverghe-Carpenedolo - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
  • Eccellenza, gli scatti di Ciliverghe-Carpenedolo
    Eccellenza, gli scatti di Ciliverghe-Carpenedolo - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
  • Eccellenza, gli scatti di Ciliverghe-Carpenedolo
    Eccellenza, gli scatti di Ciliverghe-Carpenedolo - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
  • Eccellenza, gli scatti di Ciliverghe-Carpenedolo
    Eccellenza, gli scatti di Ciliverghe-Carpenedolo - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
  • Eccellenza, gli scatti di Ciliverghe-Carpenedolo
    Eccellenza, gli scatti di Ciliverghe-Carpenedolo - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it

Il Ciliverghe si aggiudica il big match con il Carpenedolo trovando una rete nel finale con Doumbia (1-0). I gialloblù del «pirata» De Paola consolidano così la terza piazza. Per i bassaioli di Arioli si ferma invece la striscia di vittorie (5): i rossoneri rimangono comunque in quinta posizione.

Promozione

  • Promozione, gli scatti di Lodrino-San Pancrazio
    Promozione, gli scatti di Lodrino-San Pancrazio - Foto New Reporter Mazzocchi © www.giornaledibrescia.it
  • Promozione, gli scatti di Lodrino-San Pancrazio
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  • Promozione, gli scatti di Lodrino-San Pancrazio
    Promozione, gli scatti di Lodrino-San Pancrazio - Foto New Reporter Mazzocchi © www.giornaledibrescia.it
  • Promozione, gli scatti di Lodrino-San Pancrazio
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  • Promozione, gli scatti di Lodrino-San Pancrazio
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  • Promozione, gli scatti di Lodrino-San Pancrazio
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  • Promozione, gli scatti di Lodrino-San Pancrazio
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  • Promozione, gli scatti di Lodrino-San Pancrazio
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  • Promozione, gli scatti di Lodrino-San Pancrazio
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  • Promozione, gli scatti di Lodrino-San Pancrazio
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  • Promozione, gli scatti di Lodrino-San Pancrazio
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  • Promozione, gli scatti di Lodrino-San Pancrazio
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  • Promozione, gli scatti di Lodrino-San Pancrazio
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  • Promozione, gli scatti di Lodrino-San Pancrazio
    Promozione, gli scatti di Lodrino-San Pancrazio - Foto New Reporter Mazzocchi © www.giornaledibrescia.it
  • Promozione, gli scatti di Lodrino-San Pancrazio
    Promozione, gli scatti di Lodrino-San Pancrazio - Foto New Reporter Mazzocchi © www.giornaledibrescia.it
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    Promozione, gli scatti di Lodrino-San Pancrazio - Foto New Reporter Mazzocchi © www.giornaledibrescia.it
  • Promozione, gli scatti di Lodrino-San Pancrazio
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  • Promozione, gli scatti di Lodrino-San Pancrazio
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  • Promozione, gli scatti di Lodrino-San Pancrazio
    Promozione, gli scatti di Lodrino-San Pancrazio - Foto New Reporter Mazzocchi © www.giornaledibrescia.it

Il Lodrino ferma la capolista San Pancrazio, confermando l’ottimo momento di forma (undici risultati utili consecutivi). Al vantaggio di Gouba, dei padroni di casa, risponde Micheletti (1-1). I gialloneri di Baretti sono ad un passo dalla vittoria del campionato.

Prima categoria

  • Prima categoria, gli scatti di Roè Volciano-Concesio
    Prima categoria, gli scatti di Roè Volciano-Concesio - Foto New Reporter Bombana © www.giornaledibrescia.it
  • Prima categoria, gli scatti di Roè Volciano-Concesio
    Prima categoria, gli scatti di Roè Volciano-Concesio - Foto New Reporter Bombana © www.giornaledibrescia.it
  • Prima categoria, gli scatti di Roè Volciano-Concesio
    Prima categoria, gli scatti di Roè Volciano-Concesio - Foto New Reporter Bombana © www.giornaledibrescia.it
  • Prima categoria, gli scatti di Roè Volciano-Concesio
    Prima categoria, gli scatti di Roè Volciano-Concesio - Foto New Reporter Bombana © www.giornaledibrescia.it
  • Prima categoria, gli scatti di Roè Volciano-Concesio
    Prima categoria, gli scatti di Roè Volciano-Concesio - Foto New Reporter Bombana © www.giornaledibrescia.it
  • Prima categoria, gli scatti di Roè Volciano-Concesio
    Prima categoria, gli scatti di Roè Volciano-Concesio - Foto New Reporter Bombana © www.giornaledibrescia.it
  • Prima categoria, gli scatti di Roè Volciano-Concesio
    Prima categoria, gli scatti di Roè Volciano-Concesio - Foto New Reporter Bombana © www.giornaledibrescia.it
  • Prima categoria, gli scatti di Roè Volciano-Concesio
    Prima categoria, gli scatti di Roè Volciano-Concesio - Foto New Reporter Bombana © www.giornaledibrescia.it
  • Prima categoria, gli scatti di Roè Volciano-Concesio
    Prima categoria, gli scatti di Roè Volciano-Concesio - Foto New Reporter Bombana © www.giornaledibrescia.it
  • Prima categoria, gli scatti di Roè Volciano-Concesio
    Prima categoria, gli scatti di Roè Volciano-Concesio - Foto New Reporter Bombana © www.giornaledibrescia.it
  • Prima categoria, gli scatti di Roè Volciano-Concesio
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  • Prima categoria, gli scatti di Roè Volciano-Concesio
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  • Prima categoria, gli scatti di Roè Volciano-Concesio
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    Prima categoria, gli scatti di Roè Volciano-Concesio - Foto New Reporter Bombana © www.giornaledibrescia.it
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    Prima categoria, gli scatti di Roè Volciano-Concesio - Foto New Reporter Bombana © www.giornaledibrescia.it
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    Prima categoria, gli scatti di Roè Volciano-Concesio - Foto New Reporter Bombana © www.giornaledibrescia.it
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    Prima categoria, gli scatti di Roè Volciano-Concesio - Foto New Reporter Bombana © www.giornaledibrescia.it
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    Prima categoria, gli scatti di Roè Volciano-Concesio - Foto New Reporter Bombana © www.giornaledibrescia.it
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    Prima categoria, gli scatti di Roè Volciano-Concesio - Foto New Reporter Bombana © www.giornaledibrescia.it
  • Prima categoria, gli scatti di Roè Volciano-Concesio
    Prima categoria, gli scatti di Roè Volciano-Concesio - Foto New Reporter Bombana © www.giornaledibrescia.it

Finisce in parità (1-1) lo scontro di bassa classifica del girone F tra Roè Volciano e Concesio. Moreschi porta in vantaggio gli ospiti, ma Menni al 94’ evita la sconfitta. Il Concesio rimane dunque a +7 sui valsabbini in graduatoria.

  • Prima categoria, gli scatti di Pralboino-Remedello
    Prima categoria, gli scatti di Pralboino-Montirone - Foto New Reporter Uberti © www.giornaledibrescia.it
  • Prima categoria, gli scatti di Pralboino-Remedello
    Prima categoria, gli scatti di Pralboino-Montirone - Foto New Reporter Uberti © www.giornaledibrescia.it
  • Prima categoria, gli scatti di Pralboino-Remedello
    Prima categoria, gli scatti di Pralboino-Montirone - Prima categoria, gli scatti di Pralboino-Remedello - Foto New Reporter Uberti © www.giornaledibrescia.it
  • Prima categoria, gli scatti di Pralboino-Remedello
    Prima categoria, gli scatti di Pralboino-Montirone - Foto New Reporter Uberti © www.giornaledibrescia.it
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  • Prima categoria, gli scatti di Pralboino-Remedello
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  • Prima categoria, gli scatti di Pralboino-Remedello
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  • Prima categoria, gli scatti di Pralboino-Remedello
    Prima categoria, gli scatti di Pralboino-Montirone - Foto New Reporter Uberti © www.giornaledibrescia.it
  • Prima categoria, gli scatti di Pralboino-Remedello
    Prima categoria, gli scatti di Pralboino-Montirone - Foto New Reporter Uberti © www.giornaledibrescia.it
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    Prima categoria, gli scatti di Pralboino-Montirone - Prima categoria, gli scatti di Pralboino-Remedello - Foto New Reporter Uberti © www.giornaledibrescia.it

Il Pralboino non riesce a fermare la corsa del Montirone, che vince 3-0 e mantiene il vantaggio di 11 punti sul Suzzara nel girone E. La squadra di Panina rimane decima in classifica, ma perde un po’ di vantaggio sulle inseguitrici.

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