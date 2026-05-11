Calcio dilettanti, i risultati di play off e play out

In una domenica uggiosa, quella del 10 maggio, i campi della provincia si sono bagnati di lacrime … di gioia e di delusione. Le gare di play off e play out in alcuni casi hanno alimentato la speranza di promozione o salvezza, mentre in altri hanno posto anzitempo fine ai sogni di gloria.

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Eccellenza

Anche il Ciliverghe auspica un buon piazzamento nella graduatoria dei ripescaggi per tenere vivo il sogno di approdare in serie D dall’Eccellenza. La strada in questione è ad ogni modo tortuosa dopo l’eliminazione patita nella finale play off regionale con la Soncinese: in virtù di un miglior piazzamento al termine del campionato, alla formazione cremonese l’1-1 nella sfida con i gialloblù è sufficiente per qualificarsi agli spareggi nazionali.

In coda, invece, il pareggio tra Darfo Boario e Cellatica sorride maggiormente alla formazione franciacortina: un’altra X nel ritorno di domenica prossima consegnerebbe la salvezza proprio alla gialloblù di Coly a dispetto dei camuni, chiamati obbligatoriamente ad imporsi in trasferta.

Promozione

In Promozione intanto può esultare il Cividate Pontoglio: l’1-1 conseguito in rimonta con l’Acos Treviglio nella semifinale play off del girone A a trazione bergamasca consente alla squadra di Romanini di scontrarsi domenica nella finale con il San Pellegrino per tenere così intatte le ambizioni di salire in Eccellenza.

Al contrario, per quanto concerne i play out, si fa dura per l’Orsa Iseo: i gialloblù cedono il passo 0-2 allo Sporting Club nell’andata dei play out. Per il match di ritorno tra le mura amiche è pertanto necessario imporsi almeno con due reti di scarto e far valere il proprio miglior piazzamento in classifica nel girone E.

Prima categoria

Per quanto riguarda poi la semifinale play off del girone F di Prima categoria, l’Unitas Coccaglio supera in due mosse (2-0, con doppietta di Sala) i cugini de La Sportiva Ome. Saranno dunque i franciacortini di Zanotti ad opporsi alla Bagnolese di Busi nell’attesa finale, in programma domenica in terra bassaiola: qui, forti del loro secondo posto, i neroverdi di casa sono consapevoli di potersi anche accontentare di due risultati utili su tre.

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Nei play out, invece, se non è una seria ipoteca alla salvezza…poco ci manca. Il riferimento va all’exploit in simultanea di Cologne e Remedello, impegnati nell’andata della sfida salvezza con Gussago (girone F) e Leoncelli (girone G). I loro successi lontano dalle mura amiche (2-0 e 3-0) alimentano oggettivamente le opportunità di non retrocedere. Chiaro che solo la gara di ritorno sul rettangolo verde amico darà o meno l’effettiva sentenza.

Seconda categoria

Sarà il Passirano Camignone ad affrontare domenica il Paratico nella finale play off del girone D di Seconda categoria. Tale abbinamento scaturisce in virtù del successo degli uomini di Sala sulla Padernese (3-1).

Nel girone E, invece, l’ultimo atto bresciano prima della fase regionale contempla il faccia a faccia tra Borgosatollo e Azzurra Calvina grazie agli epiloghi favorevoli in semifinale: i biancorossi di Borgopalazzo accolgono di buon grado l’1-1 con il Flero, i bassaioli sono piazzano il colpo in esterna con il Roncadelle (2-1).

In maniera analoga, anche l’Urago Mella fa il corsaro ai danni dell’Odolo (vittoria per 1-0) e, come premio, incrocia nella finale play off del girone F la Pavoniana Gymnasium, vittoriosa a sua volta (1-0) davanti al pubblico amico contro la Valtenesi.

Dando infine uno sguardo alle retrovie, il verdetto relativo alla salvezza sembra ben indirizzato per il Nave nel girone F dopo il 2-1 inflitto a domicilio a Collebeato così come per il Bienno, forte dell’acuto (1-0) sull’Oratorio Zandobbio. Maggiormente incerto su chi tra Bassa Bresciana e Virtus Feralpi Lonato sarà costretto a scendere in Terza. L’1-1 frutto del botta e risposta tra Rossi e Ndiaye nello scontro d’andata tiene aperte le porte ad entrambe, con i gardesani comunque avvantaggiati dal fatto di farsi andar bene un’ulteriore pareggio nel ritorno, in virtù della regular season chiusa davanti rispetto ai biancorosso crociati.