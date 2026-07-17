Calcinato: la carica di Paghera per una Promozione che possa sorprendere

Un gradito ritorno (a casa): Luca Paghera riabbraccia il Calcinato. O, meglio: il Calcinato riabbraccia Luca Paghera. E, dopo averlo visto eccellere in campo a suon di gol, l’ex bomber si lega alla realtà rossoblù in una veste diversa: scelto lui come allenatore per la stagione 2026/27 da vivere ancora in Promozione.
Ambizione
«Ho voglia che arrivi il 17 agosto e inizino gli allenamenti – dice il neo mister -. Con un solo anno alle spalle in panchina con la Juniores del Ciliverghe, so di avere un’opportunità da privilegiato in un club storico, a cui tengo molto a livello personale».
Ma il suo ritorno non è l’unica novità per la prossima stagione: «Mantenendo un forte Dna calcinatese, abbiamo deciso di cambiare molto – incalza il direttore sportivo Davide Bodei -: reduci da due annate condite da ottimi risultati, era necessario dare una “rinfrescata” alla rosa e cercare giovani che avessero nuovi stimoli».
Mosse
Così si spiega l’ingaggio in massa di ben 11 elementi nati tra il 2005 e il 2007: nel dettaglio ecco talenti dal Benaco (Reggiani sponda BSV, Susin dal Desenzano e Maffia dal Sirmione), l’accoppiata Blasi-Mila dal Castiglione, con Fontana Maffezzoni e Mazza che hanno seguito il mister nel viaggio dagli Juniores del Ciliverghe; poi il trio Gallina-Tani-Fly Fly prodotti del vivaio. A questi si aggiungono inoltre Faloretti (2001, ex Castenedolese) e Capelli (2000, al terzo rientro in patria dopo esperienze maturate altrove).
Il presidente
Tutto con l’obiettivo primario «di consolidare serenamente la categoria – dice il presidente Enzo Bianchi – e strizzare poi l’occhio alla zona play off, stando attenti alle blasonate formazioni retrocesse (Darfo Boario e CazzagoBornato, ndr). Alle numerose new entry chiedo pertanto di amalgamarsi con la vecchia guardia, consapevoli che qui il gruppo supportato da Cavagna Group e dagli altri sponsor ha sempre fatto la differenza nei momenti di difficoltà. Ci consideriamo una bella famiglia, dove forse bisogna limitare un po’ le intemperanze, scappate leggermente di mano negli ultimi tempi».
A tal proposito, «ricordatevi che alle spalle avete un valido vivaio - chiosa l’assessore allo Sport Alessandro Moratti Freschi -: voi grandi siate d’esempio per i più piccoli”».
Organigramma e rosa
Presidente: Enzo Bianchi.
Vice presidente: Giuseppe Burini, Daniele Maccabiani.
Direttore generale: Alessandro De Giovanni
Direttore sportivo: Davide Bodei
Segretario: Silvano Verzini.
Allenatore: Luca Paghera.
Vice allenatore: Davide Pola.
Assistente allenatore: Marco Rizzardi.
Massaggiatore: Dennis Nuertey.
Fisioterapista: Lorenzo Fabbro.
Preparatore atletico: Umberto Margonari.
Preparatore dei portieri: Dario Savoldi.
Portieri: Leonardo Maccabiani (2001), Matteo Vezzoli (1995),
Difensori: Mattia Alberti (2005), Christian Blasi (2006, Castiglione), Luca Capelli (2000, Bagnolese), Michele Faccioli (2007), Mohamed Fly Fly (2007), Christian Mafezzoni (2007, Ciliverghe), Nicolò Paoletti (1996), Lorenzo Tani (2006).
Centrocampisti: Mirko Apollonio (1999), Davide Bonzi (1997), Andrea Faccioli (2000), Emanuele Fontana (2007, Ciliverghe), Federico Gallina (2007), Giuseppe Russo (2005), Daniel Hila (2007, Castiglione), Samuele Maffia (2007, Sirmione), Luca Maza (2007, Ciliverghe), Riccardo Susio (2005, Desenzano), Tommaso Venturelli (1999).
Attaccanti: Davide Reggiani (2007, Bsv Garda), Alberto Faloretti (2001, Castenedolese), Giovanni Peoli (2003).