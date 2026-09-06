Asd Castrezzato: la Promozione resta un banco di prova impegnativo

Sei anni fa la città di Castrezzato, uscita malconcia come tante altre realtà dalla pandemia, aveva deciso di ripartire dallo sport per voltare pagina, investendo tanto sia nella prima squadra, che nel corposo settore giovanile. Sei anni dopo l’Asd Castrezzato ha centrato una storica salvezza nel campionato di Promozione, la prima del suo secolo di storia: non un traguardo, ma un punto di partenza.
Per la stagione 2026/27 la squadra guidata da mister Fabrizio Siroli – alla quarta stagione sulla panchina della società bassaiola – riparte da una rosa in gran parte confermata, che conta otto innesti sui ventitré effettivi a disposizione, per affrontare un girone F molto competitivo.
La grinta
«L’obiettivo di quest’anno è stato ringiovanire il gruppo - esordisce mister Siroli -. Io penso, assieme alla società, di avere un buon gruppo sia a livello umano sia calcistico. La Promozione è una categoria che richiede uno sforzo in più, come sperimentato l’anno scorso. Ai tifosi dico che cercheremo sicuramente di migliorare il risultato della passata stagione».
Una stagione chiusa con una salvezza strappata all’ultima giornata contro il San Pancrazio. Al mister fa eco il capitano Alessandro Gandossi: L’obiettivo principale è quello di “normalizzare” le ultime stagioni, cercando una salvezza tranquilla o a un posto a metà classifica».
A chiudere la serata il presidente Giovanni Briola: «Mi auguro che quest’anno il primo obbiettivo sia migliorarsi, e mettere in cascina più punti possibili per poi pensare a fare qualcosa di importante».
Organigramma e rosa
Presidente: Giovanni Briola
Vice presidente: Mattia Galloni
Direttore sportivo: Luca Volpi
Allenatore: Fabrizio Siroli
Vice allenatore: Sebastiano Marturano
Portieri: Alessandro Gandossi (1993), Alessandro Pessagno (2008, Rovato Vertovese).
Difensori: Luca Ballerini (2007, Aurora Travagliato), Filippo Ferraretti (2006), Andrea Minelli (2003), Massimo Persico (1993), Marco Skocajic (1993), Andrea Visini (2006).
Centrocampisti: Luca Alghisi (1999), Alessio Boroni (Aurora Travagliato, 2007), Hachem Ghazouani (1994), Alessio Loda (1999), Simone Nodari (1997), Luca Rizzini (1999), Christian Saresini (2003) Davide Visentin (1997, Amatori Palazzolo), Christian Zerbini (2007, Rovato Vertovese), Manuel Muka (2007, Mario Rigamonti).
Attaccanti: Alessandro Arbosti (2007), Cristiano Baronio (2006, Roncadelle), Nicolò Chiari (1994), Hezzi Hakim Ghazouani (1996), Denis Spaneshi (2003, Castelcovati).