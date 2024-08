A Orzinuovi gol e dribbling nel ricordo di Luciano Zanchini

«Per Sempre Mister, per sempre Luciano». È stato presentato ieri al campo comunale di Orzinuovi, il secondo torneo in memoria di Luciano Zanchini, tecnico e innovatore calcistico, sia a livello dilettantistico che professionistico, ed ex allenatore di Orceana, Palazzolo, Pergocrema ed Ospitaletto, nonché protagonista di due promozioni in serie A, al fianco dell’amico Cesare Prandelli, con le maglie di Verona e Venezia. La manifestazione, in programma allo stadio di via Brunelleschi da venerdì 30 agosto a partire dalle 15 fino a domenica primo settembre, vedrà la partecipazione degli Under 15 di Atalanta, Pergolettese, Hellas Verona, Cremonese, Parma e Albinoleffe per il torneo riservato ai professionisti. Parallelamente, saranno gli Under 16 di Ospitaletto, Pro Palazzolo, Orceana e Soncinese a contendersi il quadrangolare dilettanti.

Non solo calcio

Un’edizione che andrà di pari passo con la solidarietà e in cui il calcio non sarà l’unico protagonista.

Venerdì infatti i ragazzi degli Sgangherati Orzinuovi e del Baskin Soncino si sfideranno sul parquet del PalaBertocchi, in una gara che vedrà anche la partecipazione delle stelle del basket. Il ricavato del match sarà devoluto all’associazione Amani Education (biglietti disponibili esclusivamente in prevendita presso il bar Decò di Piazza Vittorio Emanuele II a Orzinuovi).

Il ricordo

«Siamo legati alla famiglia Zanchini, al nipote Gabriele e a Luciano – ha commentato il presidente dell’Orceana, Simone Bettoni –. È stata una persona a cui abbiamo voluto molto bene e siamo davvero felici di ospitare il secondo Memorial». «Il nome di Luciano Zanchini è sinonimo di prestigio e gentilezza – ha aggiunto il vicesindaco di Orzinuovi, Luca Bulla –. È stata una figura importante per lo sport sano del nostro territorio, un galantuomo che ha lasciato un segno nella piazza orceana e a cui saremo sempre legati. Ricordarlo è un dovere. La manifestazione è inserita nel programma della nostra fiera: è significativo che un torneo così prestigioso si svolga proprio nel cuore dell’evento maggiore della nostra comunità». Bella anche l’iniziativa per l’associazione «Un raggio di sole per Marty», a cui la famiglia Zanchini donerà una parte del ricavato per sostenere la ricerca e supportare le famiglie del territorio con ragazzi disabili.