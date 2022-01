C'è l'ufficialità: rinviata Germani-Pesaro

Lo slittamento era cosa ovvia. Mancava solo l’ufficialità, arrivata nelle prime ore del pomeriggio. Germani-Pesaro (inizialmente in programma al PalaLeonessa per questa domenica) è stata rinviata. In linea teorica, potrebbe venire recuperata in infrasettimanale, tra il 16 e il 23 gennaio.

Ecco il comunicato ufficiale.

Il Presidente della Lba Umberto Gandini, in merito alla partita in programma il 9 gennaio 2022 tra Germani Brescia e Carpegna Prosciutto Pesaro, valida per la 15^ giornata di andata del Campionato di Serie A UnipolSai; preso atto dell’impossibilità di disputare l’anzidetta partita a causa del provvedimento assunto in data odierna dall’Asur Marche che, a seguito di positività riscontrate nel Gruppo Squadra della Carpegna Prosciutto Pesaro, lo ha posto in isolamento e quarantena. Tutto ciò considerato, dispone il rinvio della partita medesima. Nei prossimi giorni saranno indicate le modalità di recupero della partita».

