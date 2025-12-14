Germani, dieci e lode: Varese battuta e qualificazione in Coppa

Alla Germani basta un secondo tempo extralusso per archiviare la pratica Varese e blindare la vittoria numero dieci in stagione su undici partite disputate. Al PalaLeonessa finisce 102-94, un risultato che regala la qualificazione aritmetica alle Final Eight di Coppa Italia.

Ventitré punti di Amedeo Della Valle (+9 assist), aggiunti ai 21 di Nikola Ivanovic (Mvp del match) sono i numeri più importanti di un match che ha visto oltre ai due citati grande protagonista Joseph Mobio.

Il match

In avvio è subito una Germani brava ed attenta a rispondere ad una Varese che prova a metterla sulla garra e sulla corsa. Ivanovic è preciso e chirurgico, il vantaggio bresciano si consolida con l’ingresso di Jason Burnell che in un amen confeziona otto punti che producono il primo vantaggio in doppia cifra bresciano.

Mobio e Cournooh sono le armi perfette, da Varese non arriva la reazione attesa con la Germani che chiude il primo parziale sul 29-18. Nulla cambia in avvio di seconda frazione, è sempre la Germani a comandare. Ivanovic è l’uomo in missione con Brescia che vola sul +17. Varese prova a scuotersi con le giocate di Renfro che di fatto spengono la luce in casa Germani. Iroegbu e Moore provano a spingere, Ladurner è l’arma in più che riapre a tutti gli effetti la gara con le squadre al riposo lungo sul 50-47.

La ripresa

Brescia nella ripresa ci mette poco a ritrovare la via maestra, i ragazzi di Cotelli rientrano in campo con il piglio giusto, Della Valle con due sassate fa male a Varese, Mobio sale in cattedra, annullando praticamente ogni tentativo di rimonta varesina e colpendo da lontano, giocate clamorose che di fatto mettono Varese alle corde. Il finale è firmato da capitan Della Valle, suoi i punti della sicurezza per una Germani da dieci e lode.