Tutti in piedi per «la partita»: Germani-Virtus Bologna stasera vale la vetta

Tre ko nelle ultime quattro partite ufficiali per la Germani. Quattro stop su quattro per la Virtus Bologna. La sfida di oggi mette di fronte prima e seconda e, al contempo, due delle squadre più in difficoltà del campionato.

In una stagione pazza. Ieri, l’ennesima riprova. La Reyer Venezia, impegnata a Cremona, poteva riprendersi, almeno per una notte, la vetta della classifica, ma è caduta, dilapidando 14 punti di vantaggio in meno di un quarto. La classifica dice quindi Germani prima a quota 34, Virtus seconda a 32. Entrambe hanno ovviamente una gara in meno di Venezia (32). Milano, che ha vinto ieri contro Napoli, è anche lei appaiata a 32 punti. In caso di successo, l’allungo dei biancoblù (all’andata ko con un passivo di 12 punti) assumerebbe i contorni della sgasata.

Da sapere

Germani-Virtus Bologna, valida per la ventiquattresima giornata di regular season, è in programma oggi, alle 20, al PalaLeonessa. La radiocronaca diretta è sulle frequenze di Radio Bresciasette. Su questo sito gli aggiornamenti testuali. Match in streaming su Dazn. Il palazzetto è tutto esaurito.

Sorprendenti

«Sorpresa» è forse un sostantivo che non verrebbe da accostare a Pallacanestro Brescia e Virtus Bologna. Eppure, così è stato. In Italia, la squadra di Magro - di certo costruita per viaggiare spedita in una stagione con il solo impegno del campionato - ha reso ancora meglio del previsto. Non occupando una delle prime posizioni della classifica, ma issandosi addirittura fino al primo posto, e restandoci. Le Vu Nere, invece, hanno vissuto una prima parte di regular season di Eurolega semplicemente strepitosa. Il tutto, in un’annata iniziata con il cambio in panchina: via il bresciano Scariolo, redini in mano a Banchi.

Forse proprio l’extra-effort europeo dei virtussini - combinato con l’annata complicata dell’Olimpia Milano e l’assenza di una competizione internazionale nel calendario della Germani - è uno dei fattori che ha permesso alla squadra di Magro di guardare tutti dall’alto.

Ovviamente la Germani - la rosa, lo staff, la società - ci ha messo tanto del proprio. Quel tanto che, nelle ultime uscite, purtroppo è divenuto molto meno. Specialmente in difesa, ma anche nella metà campo offensiva, la Pallacanestro Brescia ha abbassato i decibel a partire dalla gara di Coppa Italia con Napoli. Si deve ritrovare, e l’occasione per farlo si presenta oggi. Anche se fosse in piena forma - come, ad esempio, a inizio ritorno, quando era salita su un treno supersonico di cinque vittorie consecutive e roboanti - per battere Bologna servirebbe una prestazione sopra le righe. «La» prestazione. Di conseguenza, almeno dal punto di vista emotivo, la scossa deve arrivare adesso. L’occasione è speciale per una serie di ragioni che nemmeno andrebbero elencate.

La Virtus è bestia nera in campionato dal gennaio del 2021 e, in casa, addirittura dal 2019. La vittoria più recente è maturata nella partita più importante, ossia nella finale di Coppa Italia del 19 febbraio 2023. Ma all’inizio di questa stagione è giunta una scoppola notevole in occasione dell’atto conclusivo della Supercoppa, al PalaLeonessa. Il palazzetto sarà pieno, la gara è attesissima, entrambe le squadre hanno molte motivazioni. Forse la Germani ne ha ancora di più, posto che le Vu Nere sono reduci dal doppio ko di Eurolega (a Kaunas e a Belgrado, contro la Stella Rossa) che ha spremuto energie fisiche e mentali, oltre che peggiorato ulteriormente la situazione di classifica dei bolognesi.

Capitolo assenti. La Germani non avrà a disposizione Cobbins, che però potrebbe tornare, magari con utilizzo ridotto, già sabato prossimo a Varese. La Virtus dovrebbe essere ancora priva dei big Hackett e Cordinier.

Poi, quando si alza la palla, in modo particolare in questa stagione, può accadere di tutto. Chi è appassionato di basket, chi ha la Germani nel cuore, chi seguirà la gara dagli spalti e chi da casa: tutti, già prima dell’inizio, possono intanto godere del fatto che, a fine marzo, Germani-Virtus Bologna è una partita per la vetta. Non è (mai) scontato.