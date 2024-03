Germani pronta per la super sfida contro la Virtus, Magro: «Tutto passerà dalla difesa»

Alle 20 di questo lunedì la Germani affronta al PalaLeonessa - che è praticamente tutto esaurito - la Virtus Bologna per il posticipo della ventiquattresima giornata di regular season.

È un match che può cambiare la stagione, dato che la Pallacanestro Brescia capolista affronta la terza in classifica (la seconda, se si calcola che la Reyer Venezia è in vantaggio per via dello scontro diretto), posto che gli orogranata giocheranno prima, domenica, a Cremona.

«Siamo in un percorso di crescita per tornare ai livelli pre-Coppa Italia - racconta coach Alessandro Magro -. Tutto passerà dalla difesa. Se ritroviamo quella, recuperiamo la nostra dimensione. E la nostra difesa dipende dalla condizione fisica, che ultimamente non è così brillante come lo è stata fino a febbraio».

Sarà fondamentale l’apporto del palazzetto. «Dopo la pausa - fa notare l’allenatore - per tutti vincere in trasferta è diventato più difficile. Bologna sarà probabilmente stanca dopo i due turni di Eurolega, ma è la squadra più forte del campionato, ed è difficile prevederne gli assetti. Così come non sappiamo in che condizioni saranno i giocatori acciaccati Hackett e Cordinier».

Alla Germani, intanto, mancherà ancora di sicuro il centro Michael Cobbins.