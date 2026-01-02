Caos Trapani: post di Antonini, trasferta, fronti aperti e Germani

Domenica, palla a due alle 20, Virtus Arena: è in programma Virtus Bologna-Trapani. Si giocherà? Dalla disputa di questa partita dipende una buona parte del futuro del club siciliano, sempre più in bilico.

Leggi anche Caos Trapani: i possibili risvolti sulla Germani

Il post

Il 2025 si è chiuso con un post sui social del presidente Valerio Antonini che recita quanto segue: «Felice 2026 a chiunque ci vuole bene. Io lo dedico alla mia famiglia, a mia moglie, ai miei meravigliosi figli e a quei collaboratori che si sono dimostrati seri e responsabili. Pochi, ma sinceri, amanti del duro lavoro e consapevoli della verità che ci circonda. Brindo e mi godo la vita. Solo alla morte non c’è rimedio. Al resto penserà chi deve e può, ora più che mai».

Il condizionale è sempre obbligatorio, e il vulcanico numero uno del club potrebbe avere ulteriori assi nella manica. Ma da casa Shark il fuggi-fuggi, che non è ancora un «liberi tutti», è iniziato. Prima coach Repesa (la squadra, da alcune partite, non ha un allenatore ufficiale, l’assistente Latini dirige una squadra che, in campo, di fatto si «autogestisce») e capitan Alibegovic. Quindi la stella Allen, accasatasi al Paok Salonicco. Sarebbe in procinto di andarsene pure l’esterno Ford, pronto a raggiungere Pozzecco al Galatasaray, in Turchia (la squadra gioca anche la Champions League). Eboua (italiano) è nel mirino dell’Asvel.

Se il club sparisse dal campionato in corsa sarebbe un «vulnus» per tutto il movimento. Ma, al momento, i margini affinché si prosegua (occhio sempre alla partita di domenica: si giocherà, chi la giocherà?), sono davvero pochi. La Germani non può che stare alla finestra.

Germani alla finestra

I giocatori italiani (gli ultimi dei quali la Shark potrebbe-vorrebbe liberarsi, anche per questioni regolamentari) a un certo punto sarebbero comunque liberi di accasarsi dove meglio credono. Settimane fa aveva avuto luogo il primo abboccamento tra la Germani e l’esterno Riccardo Rossato. Le parti erano pronte a riaggiornarsi in caso di novità. Che in queste ore non sono mancate. Il giocatore veneto sarebbe - comunque - la prima scelta della società biancoblù nel caso di crack di Trapani.

Lunedì 29 dicembre, in una diretta social dai toni piuttosto coloriti, Antonini chiedeva gli venissero ridati i punti di penalizzazione (erano 5) e si scagliava contro Fip e Legabasket. Nel giro di poche ore gliene sono stati tolti altri 3 (reato di frode sportiva) e sono arrivati per lui due anni di inibizione.

Leggi anche Trapani: tre punti di penalizzazione e Antonini inibito due anni

Nel mentre la Gazzetta dello Sport ha parlato anche dell’ipotetica apertura di un nuovo fascicolo sul possibile doppio contratto (ossia con due cifre diverse) di un atleta tesserato. Insomma, i fronti aperti affinché a Trapani (dove i tifosi sono in subbuglio) si prosegua e la squadra resti competitiva paiono troppi.