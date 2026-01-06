Giornale di Brescia
Abbonati
Basket

Caos Trapani: ora c’è l’«inaccettabile» partita di Champions

Daniele Ardenghi
Alla gara di oggi contro l’Hapoel Holon dovrebbe prendere parte anche Rossato, giocatore nel mirino della Germani
I giocatori della Trapani Shark - Foto Facebook/Trapani Shark
I giocatori della Trapani Shark - Foto Facebook/Trapani Shark
AA

Il caso Trapani assume connotati sempre più surreali. Come da parole del presidente Valerio Antonini, dopo non essersi presentata a Bologna domenica per la partita con la Virtus (sconfitta di 20-0 e un altro punto di penalità), la squadra giocherà la partita di Champions League oggi, martedì 6 (play in di andata contro l’Hapoel Holon, in Bulgaria), ma lo farà con tre giocatori «pro» e qualche under. I professionisti dovrebbero essere Cappelletti, Pugliatti e Rossato, quest’ultimo potenziale obiettivo di mercato della Germani. La gara è in programma alle 17.45.

Nelle intenzioni del club ci sarebbe quindi la volontà di rispettare l’impegno europeo sebbene in condizioni paradossali. Giovedì, tra l’altro, si dovrebbe disputare il ritorno, in Sicilia, anche se già per mercoledì è attesa la definitiva «stangata» di un’ulteriore penalizzazione che comporterebbe l’esclusione del club dal campionato di serie A (e il «liberi tutti» per i giocatori sotto contratto).

Il sindacato

Sulla gara contro gli israeliani si è espressa anche la Giba, il sindacato dei giocatori, che definisce «inaccettabile» la richiesta fatta agli atleti di scendere in campo.

«L’Associazione Giocatori – si legge nella nota – chiede a tutti gli attori coinvolti, club e istituzioni sportive, di evitare il rischio di una vergognosa partita farsa. Gli eventi che hanno portato alle attuali condizioni della Trapani Shark potrebbero infatti mettere seriamente a rischio la salute degli atleti, che da grandi professionisti hanno tenuto fino ad oggi un comportamento esemplare.
Riteniamo inaccettabile che si chieda ad un numero ristretto di giocatori di scendere in campo se non c’è la possibilità di farlo in condizioni di equità competitiva. L’aumento del rischio di infortuni e la concreta possibilità di compromettere l’immagine delle squadre italiane impegnate nelle competizioni internazionali ci spingono a chiedere di valutare immediatamente l’annullamento delle partite previste dalla Trapani Shark in Champions League se non ci sono le condizioni per scendere in campo in una situazione agonistica e sportiva minimamente accettabile».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Trapani SharkGermani Pallacanestro BresciaRiccardo RossatoTrapani
Icona Newsletter

@Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario