Caos Trapani: ora c’è l’«inaccettabile» partita di Champions

Il caso Trapani assume connotati sempre più surreali. Come da parole del presidente Valerio Antonini, dopo non essersi presentata a Bologna domenica per la partita con la Virtus (sconfitta di 20-0 e un altro punto di penalità), la squadra giocherà la partita di Champions League oggi, martedì 6 (play in di andata contro l’Hapoel Holon, in Bulgaria), ma lo farà con tre giocatori «pro» e qualche under. I professionisti dovrebbero essere Cappelletti, Pugliatti e Rossato, quest’ultimo potenziale obiettivo di mercato della Germani. La gara è in programma alle 17.45.

Nelle intenzioni del club ci sarebbe quindi la volontà di rispettare l’impegno europeo sebbene in condizioni paradossali. Giovedì, tra l’altro, si dovrebbe disputare il ritorno, in Sicilia, anche se già per mercoledì è attesa la definitiva «stangata» di un’ulteriore penalizzazione che comporterebbe l’esclusione del club dal campionato di serie A (e il «liberi tutti» per i giocatori sotto contratto).

Il sindacato

Sulla gara contro gli israeliani si è espressa anche la Giba, il sindacato dei giocatori, che definisce «inaccettabile» la richiesta fatta agli atleti di scendere in campo.

«L’Associazione Giocatori – si legge nella nota – chiede a tutti gli attori coinvolti, club e istituzioni sportive, di evitare il rischio di una vergognosa partita farsa. Gli eventi che hanno portato alle attuali condizioni della Trapani Shark potrebbero infatti mettere seriamente a rischio la salute degli atleti, che da grandi professionisti hanno tenuto fino ad oggi un comportamento esemplare.

Riteniamo inaccettabile che si chieda ad un numero ristretto di giocatori di scendere in campo se non c’è la possibilità di farlo in condizioni di equità competitiva. L’aumento del rischio di infortuni e la concreta possibilità di compromettere l’immagine delle squadre italiane impegnate nelle competizioni internazionali ci spingono a chiedere di valutare immediatamente l’annullamento delle partite previste dalla Trapani Shark in Champions League se non ci sono le condizioni per scendere in campo in una situazione agonistica e sportiva minimamente accettabile».