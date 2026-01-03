Trapani non va a Bologna e potrebbe sparire per nuova penalizzazione

Virtus Bologna-Trapani in programma domenica alle 20 a Bologna non si gioca. Non perché la richiesta del rinvio della partiva avanzata dai siciliani sia stata accolta, ma perché la Shark (decimata dalle partenze dei giocatori e a un passo dal baratro) avrebbe deciso di non affrontare la trasferta. È praticamente certo che salterà pure la doppia sfida successiva di Champions League con l’Hapoel Holon (6 e 8 gennaio). La Virtus Bologna vincerà 20-0 a tavolino. Trapani verrà penalizzata di un ulteriore punto.

Attenzione, però: mercoledì 7 gennaio è attesa una nuova penalizzazione per il club di Valerio Antonini, che significherà che Trapani sparirà dal campionato. E che tutti i giocatori sotto contratto (la Germani punta l’esterno Riccardo Rossato) saranno free agent, liberi cioè di potersi accasare ovunque, senza che alla società vada versato un buy-out.

La Germani

Intanto, conseguenza «mediatica» della non disputa di Virtus-Trapani, è il fatto che il match della Pallacanestro Brescia a Sassari con la Dinamo di domenica, alle 16, andrà il onda anche su Sky (la radiocronaca diretta è sulle frequenze di Radio Bresciasette, sul sito del Giornale di Brescia gli aggiornamenti testuali).