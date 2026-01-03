Giornale di Brescia
Abbonati
Basket

Trapani non va a Bologna e potrebbe sparire per nuova penalizzazione

Daniele Ardenghi
Nuova sanzione attesa mercoledì 7 gennaio. A quel punto i giocatori dei siciliani sarebbero liberi di accasarsi ovunque: la Germani punta Rossato
I giocatori di Trapani - Foto Facebook Trapani Shark
I giocatori di Trapani - Foto Facebook Trapani Shark
AA

Virtus Bologna-Trapani in programma domenica alle 20 a Bologna non si gioca. Non perché la richiesta del rinvio della partiva avanzata dai siciliani sia stata accolta, ma perché la Shark (decimata dalle partenze dei giocatori e a un passo dal baratro) avrebbe deciso di non affrontare la trasferta. È praticamente certo che salterà pure la doppia sfida successiva di Champions League con l’Hapoel Holon (6 e 8 gennaio). La Virtus Bologna vincerà 20-0 a tavolino. Trapani verrà penalizzata di un ulteriore punto.

Attenzione, però: mercoledì 7 gennaio è attesa una nuova penalizzazione per il club di Valerio Antonini, che significherà che Trapani sparirà dal campionato. E che tutti i giocatori sotto contratto (la Germani punta l’esterno Riccardo Rossato) saranno free agent, liberi cioè di potersi accasare ovunque, senza che alla società vada versato un buy-out.

La Germani

Intanto, conseguenza «mediatica» della non disputa di Virtus-Trapani, è il fatto che il match della Pallacanestro Brescia a Sassari con la Dinamo di domenica, alle 16, andrà il onda anche su Sky (la radiocronaca diretta è sulle frequenze di Radio Bresciasette, sul sito del Giornale di Brescia gli aggiornamenti testuali).

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Trapani SharkRiccardo RossatoGermani Pallacanestro Brescia
Icona Newsletter

@Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario