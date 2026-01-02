Caos Trapani: chiesto e respinto il rinvio della gara a Bologna

Non trapelano ufficialità, ma le conferme arrivano da più parti. Trapani avrebbe chiesto il rinvio della partita in programma domani, domenica, alle 20, alla Virtus Arena di Bologna, contro la Virtus Bologna, capolista a 22 punti insieme alla Germani. La richiesta sarebbe stata rispedita al mittente.

Il quadro

La società siciliana, in questo momento, naviga tra mille problemi, e ha aperta un’infinità di fronti: penalizzazioni, giocatori partiti o ai saluti, inibizione di due anni al presidente Valerio Antonini, ipotetica apertura di un nuovo fascicolo sul possibile doppio contratto (ossia con due cifre diverse) di un atleta tesserato. Lo scenario più probabile - salvo, naturalmente, colpi di teatro - è che la Shark (peraltro senza un head coach titolato a ricoprire questo ruolo) non affronti la trasferta.

I biglietti per la partita, oltretutto, sono in vendita da due settimane. La Virtus Bologna è tenuta da regolamento a presentarsi al campo e ad attendere un determinato periodo di tempo. Poi sarà vittoria a tavolino 20-0. Arriverebbe quindi un ulteriore punto di penalizzazione per la Shark, che sul campo ne avrebbe 20, ma nella classifica del campionato, adesso, è a 12 (penalizzazione di -8, con altre possibili stangate in vista).

Partenze

Partito Repesa, partito capitan Alibegovic, partita la star Allen, Trapani ha appena salutato pure il forte esterno Ford, che si è accasato in Turchia, al Bahcesehir. Dovrebbe andarsene pure Petrucelli, direzione Galatasaray.

La Germani

La Germani ha da settimane gli occhi sull’esterno Riccardo Rossato. Ma non è disposta a pagare un buy-out per avere il giocatore. Insomma, l’operazione prenderebbe corpo solo nel momento in cui Trapani «sparisse». Nel frattempo si sarebbe interessata al giocatore anche Reggio Emilia, al momento penultima.