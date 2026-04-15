Serie C, secondo turno post-season: Ospitaletto in semifinale

Ospitaletto vola in semifinale dei play-off e affronterà la vincente tra Casalasco e Viadana, mentre la Nbb dovrà combattere in gara-3 contro Gorgonzola. Si salva Verolanuova in gara-2 contro Pisogne, condannando i sebini al secondo turno di play-out contro Gorle.

Le partite

Ospitaletto passa il turno dominando sul parquet di Gussago in gara-2 dei play-off (96-71). Il Cxo affronterà in semifinale la vincente tra Casalasco e Viadana. Avvio di gara perfetto per la truppa di coach Rossi: Giorgini e Moss, con tre bombe, tengono botta alle conclusioni di Arici, mentre Danfakha prende per mano la squadra e la guida sul +16 (30-14 al 10’). Nella seconda frazione, Arici e Veronesi si accendono, accorciando sul -12 all’intervallo (52-40). Nei successivi 20’, i ragazzi di Scaroni non staccano la spina, ma sono comunque costretti ad arrendersi alle prove monstre di Danfakha (21 punti) e Giorgini (19). Nonostante la sconfitta, lo Yes Basketball può sorridere per la più che positiva stagione disputata.

Mazzano subisce l’offensiva di Gorgonzola nell’ultimo quarto (83-79) e dovrà giocarsi il pass per la semifinale sabato in gara-3. La Nbb, dopo una gara-1 perfetta, scivola sul parquet del Far Networks, che riporta la serie in parità (1-1). Balogun sale in cattedra nel primo segmento e permette ai suoi di chiedere in vantaggio, nonostante l’ottimo inizio del duo Casati-Panaccione (22-19). La pausa lunga cambia l’inerzia dell’incontro: i padroni di casa, dopo aver ridotto lo scarto nel terzo quarto, mettono la testa avanti all’inizio dell’ultima frazione. Nel finale i liberi di Foresti e Casati forzano la serie a gara-3.

Verolanuova domina gara-2 del derby play-out contro Pisogne e conquista una salvezza preziosissima (93-89). I sebini di coach Mazzoli saranno invece costretti a giocarsi tutto nel secondo turno di play-out contro la Virtus Gorle, con l’obiettivo di mantenere la categoria. I padroni di casa, guidati da Carpi e Bianchi, spingono nei primi 10’ e chiudono a un possesso di vantaggio (25-22). Nel secondo quarto, però, la Lic cambia approccio e prende il pallino del match (50-47 al 20’). Al rientro, la formazione di coach Cullurà ha ormai preso le misure sugli avversari e, con un pesante parziale di 23-12, azzanna la giugulare del match. Negli ultimi 10’, Pisogne tenta il tutto per tutto, ma il divario è troppo ampio per completare una rimonta clamorosa. A regalare la salvezza a Verolanuova sono i soliti fenomenali Amoruso (23 punti), Cucchi (17) e Negroni (9). Nelle fila di Pisogne da segnalare l’ottima prestazione del rientrante Bianchi (27 punti).