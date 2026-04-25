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Basket serie C, gara-1: bene le bresciane nel secondo turno post season

Tommaso Olivari
Pisogne trionfa contro Gorle, Mazzano a Bottanuco: come sono andate le partite
Pedretti devastante ha segnato 26 punti - Foto Lisa Fante
Pedretti devastante ha segnato 26 punti - Foto Lisa Fante
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Pisogne trionfa al PalaRomele contro Gorle in gara-1 del secondo turno dei play-out (75-65). I lacustri, dopo aver perso il primo turno 2-0 contro Verolanuova, non sbagliano il primo appuntamento davanti al proprio pubblico e ora avranno due match point per mantenere la categoria. I bresciani faticano a entrare in partita nella prima frazione: solo Fenaroli, Moreno e Carpi riescono a muovere la retina, mentre per la Virtus l’ottimo gioco corale vale il +11 (22-11). Nel secondo quarto Pedretti si carica i compagni sulle spalle e accorcia il divario a due possessi di distanza (38-32). Dopo la pausa lunga i bresciani cambiano marcia definitivamente e, trascinati ancora da uno straripante Pedretti, costruiscono un parziale di 25-11 che vale il sorpasso (57-49 al 30’). Nell’ultima frazione i padroni di casa gestiscono la pratica e chiudono i conti, portandosi sull’1-0 nella serie. Devastante la prova di Pedretti (26 punti), ben supportato da Fenaroli (14).

Mazzano

Mazzano sbanca il parquet di Bottanuco in gara-1 della semifinale play-off (87-75). La Nbb si prende così il fattore campo e si assicura due match point, il primo mercoledì alle 21. Nonostante la pesante assenza di Mastrangelo, i bresciani non si lasciano scoraggiare e si portano avanti al 10’ (17-11). Nei successivi 10’ si scatenano gli attacchi: i ragazzi di coach Lorusso trovano in Russo e Dilascio le ancore a cui aggrapparsi per incrementare ulteriormente lo scarto prima dell’intervallo (43-31 al 20’). Al rientro, i padroni di casa dimostrano di aver meritato il primo seed, trascinati dai 12 punti di Turelli, che valgono un pesante break di 22-14 (57-53 al 30’). Nell’ultima frazione i franciacortini riprendono il pallino del gioco grazie ai canestri di Balogun e si assicurano gara-1. Tra le fila di Mazzano spiccano Dilascio (20 punti), Russo (16), Balogun (16) e Mingotti (13).

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