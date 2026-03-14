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Basket, B Interregionale: la Gardonese crolla contro Reggio Emilia

Alessia Tagliabue
In trasferta finisce 88-58: nei valtrumplini in doppia cifra solamente Tonut con 13 punti
Tonut della Gardonese
Tonut della Gardonese
AA

Un black out che costa carissimo e che condanna ad una sconfitta pesantissima: Gardone si sfalda 88-58 sul parquet di Reggio Emilia in una gara dalla preoccupante doppia faccia. Al PalaBigi va in scena un terzo quarto che ha dell’incredibile per i ragazzi di Sguaizer, con un black out totale esemplificato dai numeri: parziale secco di 39-6, 33% dal campo (2\6), 25% dalla lunetta (1\4) e 0\4 da tre.

A referto è doppia cifra solo Simone Tonut (13), ma per tutti sarà una serata da resettare e da cui ripartire, soprattutto se l’obiettivo rimane quello di salvarsi senza il patema dei playout.

La partita

La prima metà di gara sorride in realtà di più ai bresciani: la truppa di Sguaizer parte in sordina ma è lesta a passare in vantaggio a metà primo quarto con Amo dalla lunetta (8-8) e a tenere il muso avanti senza scossoni. I locali sbandano e Gardone ne approfitta, volando così sul 19-11 ai 10’. Niente cambia nel secondo quarto: Gardone regge i tentativi di aggancio emiliani con Acuña, Paci e Tonut, e benché i locali riescano a dare un colpetto di reni sul finale di quarto la sirena di metà premia ancora i valtrumplini 36-30.

Al rientro dagli spogliatoi, però, Gardone spegne completamente la luce: Reggio Emilia pareggia e sorpassa in meno di due minuti, e i biancoblù sbandano, segnando 6 punti con i canestri di Paci e Giannozzi e l’1\2 ai liberi di Santi e Tonut. A poco serve la reazione nell’ultimo quarto: Gardone cerca di rimettere insieme i cocci ma la gara è ormai completamente smarrita.

Tabellino

Reggio Emilia-Gardonese 88-58
Reggo Emilia: Costoli 2, Adebowale 4, Barani ne, Yadde 2, Conti 28, Mazza 19, Modena 3, Caiti 17, Maramotti, Codeluppi 13, Nikoci. Allenatore: Baroni.
Gardonese: Franchi 3, Acuña 9, Cravedi 8, Santi 4, Tonut 13, Lui 1, Felix Amo 6, Giannozzi 6, Sambrici, Mascadri ne, Paci 8. Allenatore: Sguaizer.
Arbitri: Rossi e Bravo.
Note: parziali 11-19, 30-36, 69-42.

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