Basket, Gardonese e Iseo a caccia di una vittoria per chiudere il 2025

L’ultimo rush prima della – meritata ma breve – pausa natalizia: Gardonese ed Iseo proveranno sabato a terminare il loro 2025 con una vittoria che mandi un segnale positivo ed importante per l’anno nuovo e per il prosieguo della stagione. I sebini daranno il via alle danze alle 20.30 al PalAntonietti, dove sono attesi i veneti di Playbasket Carrè, al momento a due lunghezze dai ragazzi di Perucchetti, mentre i valtrumplini scenderanno in campo alle 21 al PalaItis contro la Virtus Padova.

Due sfide delicate per entrambe le formazioni, che al netto di un avvio claudicante ora devono necessariamente ritrovare equilibrio: i ragazzi di Sguaizer sono attualmente penultimi a sei punti, mentre Iseo si trova in undicesima posizione a otto lunghezze. I sebini sono reduci dal crollo in casa Gorizia di due settimane fa e dal turno di stop dell’ultimo weekend.

Il momento di Iseo

«Non è un periodo semplice – ha ammesso coach Daniele Perucchetti –, perché siamo stati costellati da infortuni e da qualche malattia stagionale fino alla scorsa settimana: stiamo cercando di rimettere insieme i pezzi e siamo fiduciosi che sabato avremo recuperato tutti gli effettivi. Ora puntiamo ad imbastire un mese e mezzo di lavoro continuativo con il gruppo al completo, un qualcosa che ci è mancato dall’inizio dell’anno. Sicuramente sappiamo che ci aspetta una serie di partite determinanti per il futuro del nostro campionato. Abbiamo grande voglia di affrontarle e tanta motivazione: la squadra è consapevole e ha voglia di rimettersi in pista dopo il turno di riposo».

Obiettivo continuità

Paolo Paci

I biancoblù, invece, tornano in campo dopo la vittoria contro il fanalino di coda Castel San Pietro della scorsa settimana. «Vincere era fondamentale, altrimenti ci avrebbero raggiunti e superati – ha analizzato coach Diego Sguaizer –: questi match da dentro o fuori sono da portare a casa. I nuovi innesti sono sicuramente importanti: con Davico fuori almeno ancora un mese sia Paci che Mascardi hanno portato un aiuto fondamentale. Stefano non è ancora in condizioni ottimali quindi il suo processo di aggregamento sarà più lento, mentre Paolo si è già fatto valere in termini di esperienza, di taglia fisica e di qualità nel chiudere le difese e ci sta aiutando tanto anche dal punto di vista dell’atteggiamento con i ragazzi più giovani: ha sempre un approccio positivo e una parola di elogio anche nei momenti complessi, il che ci aiuta a capire come approcciarci in maniera professionale ai nostri impegni settimanali e nel fine settimana».

Contro Padova l’asticella sarà sicuramente ancora più alta: i veneti sono al momento sesti a dodici punti. «Sono organizzati dal punto di vista offensivo e noi dovremo essere bravi a contenere le loro caratteristiche individuali: hanno giocatori esperti ed abituati alla categoria. È una partita da interpretare al meglio dal punto di vista tattico».

Serie C

In Serie C è tempo invece dell’ultima partita del girone d’andata: sabato alle 18 Ospitaletto se la vedrà con Carpe Diem, mentre alle 18.30 Manerbio è attesa nella tana della capolista Bottanuco, Gussago sarà impegnata nel bergamasco da Seriana e Mazzano sarà in trasferta in casa Cernusco. Stesso orario anche per l’atteso derby tra Pisogne e Verolanuova.