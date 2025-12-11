Basket, B Interregionale: Mascadri e Paci nuovi innesti per Gardone

Il girone d’andata è ormai agli sgoccioli e ora la speranza è che dicembre porti con sé oltre al Natale anche qualche punto prezioso: nel fine settimana andrà in scena la dodicesima giornata di Serie B Interregionale, e con Iseo a rispettare il turno di riposo sarà solo Gardone a scendere in campo per le bresciane.

La classifica

Reduci da cinque sconfitte consecutive e con la certezza di non avere a disposizione capitan Davico – che dopo la brutta distorsione rimediata contro la Jadran due settimane fa sarà sicuramente out fino a dopo la pausa natalizia – i biancoblù proveranno ad invertire il trend in casa questo sabato alle 21 contro Castel San Pietro Terme, al momento fanalino di coda della classifica con una sola vittoria messa a referto. I ragazzi di Sguaizer sono invece al momento a quota quattro punti, ma un risultato utile – che era arrivato proprio in casa, contro Pordenone manca dal 25 ottobre: un mix di rotazioni corte, infortuni e un po’ di carenza di cinismo che ha penalizzato con forza i biancoblù nelle ultime gare.

Sabato i valtrumplini dovranno quindi stringere i denti per trovare due punti preziosissimi e che impedirebbero l’aggancio da parte dei bolognesi, il che implicherebbe l’ultimo gradino della classifica. Gardone dovrà puntare sui più solidi delle ultime partite: il triestino Simone Tonut (mattatore delle scorse due gare), Emanuele Cravedi (miglior realizzatore nella prima parte di stagione) e Leonardo Basso, per centrare un buon risultato nell’ottica di risollevare la stagione.

Nuovi innesti

A dare supporto ai senatori, però, ci saranno anche due nuovi innesti, comunicati in giornata dal club valtrumplino: alla corte di Sguaizer arrivano infatti Stefano Mascadri, play\guardia trentaduenne ed ex di vecchie conoscenze dei biancoblù come Pizzighettone, Piadena e Prevalle, e Paolo Paci, centro trentacinquenne passato negli anni da Latina, Fortitudo Bologna, Juvecaserta e Rieti.

Serie C

In Serie C invece a dare il là alla quattordicesima giornata sarà Ospitaletto, impegnato in casa contro San Pio sabato alle 18 per continuare l’ottima striscia positiva. Seguiranno Verolanuova, attesa alle 18.15 contro Gorle per raccogliere punti importanti in ottica classifica, Pisogne, che alle 20.30 se la vedrà con Bottanuco, e Mazzano, impegnato nel delicato match casalingo contro Viadana alle 20.45. A chiudere la giornata sarà il posticipo domenicale che vedrà alle 18.30 andare in scena il derby tra Gussago e Manerbio in terra franciacortina.