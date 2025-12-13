Basket, B interregionale: la Gardonese batte il Castel San Pietro 75-54

Gardonese, finalmente: dopo cinque sconfitte consecutive i ragazzi di Sguaizer riescono ad interrompere il digiuno di punti e sbancano in casa contro il fanalino di coda Castel San Pietro, superando i bolognesi 75-54 al termine di una gara dominata.

In campo

Tra le fila dei biancoblù brillano sia i senatori che i nuovi innesti: mattatore è Basso con 15 punti, seguito da Amo (12) e il duo Tonut&Paci (11 a testa). I valtumplini migliorano le percentuali dal campo (57%, contro il 37% degli ospiti), mentre la gara regala particolari prodezze dall’arco (28% per i ragazzi di Sguaizer, 24% per i bolognesi). I padroni di casa si rendono protagonisti di una partita – forse la prima in stagione – senza patemi, prendendo le redini del gioco sin dalla palla a due e conducendo muso avanti per tutti i 40’.

Nel primo tempo i ragazzi di Pace sembrano essere più attivi (l’accorcio più pericoloso è al 12’, quando gli ospiti trovano il meno uno sul 26-25). È, però, decisamente un fuoco di paglia: Gardone dà il colpo di reni decisivo nella ripresa, arrivando anche al massimo gap di 23 lunghezze, e sul finale raccoglie due punti che, ora come non mai, sono preziosissimi, e serviranno per costruire una rete di sicurezza nella seconda parte della stagione, sempre più vicina.

Il tabellino

Gardonese-Castel San Pietro 75-54

Pallacanestro Gardonese: Vezi 3, Franchi, Davico ne, Cravedi 8, Santi 2, Tonut 11, Mascadri 3, Lui 9, Amo 12, Basso 15, Sambrici 1, Paci 11. Allenatore: Sguaizer.

Olimpia Castel San Pietro: Carpani 12, Avoni, Torregiani 13, Mengozzi, Bonfiglioli 6, Torri 3, Vigori 16, Garuti 4. Allenatore: Pace.

Arbitri: Allegro e Dian.

Parziali: 26-20, 43-33, 68-45.