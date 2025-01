Basket B Interregionale, anche Gardone vuole la seconda fase

Per Iseo, la missione è compiuta: ora la palla passa alla Gardonese. Con 26 punti, i sebini, leader del campionato di serie B interregionale, hanno già messo in cassaforte l’accesso alla seconda fase con ben quattro turni d’anticipo. Situazione diversa, invece, per la Migal, seconda in classifica con 24 punti, che necessita di un ultimo passo per emulare i cugini lacustri. Il primo match point per i valtrumplini è fissato per domani alle 18 sul parquet del PalaIseo di Milano. Avversaria di turno sarà Social Osa, attualmente settima in classifica a quota 16, prima tra le escluse dalla zona che conta.

Leggi anche B Interregionale, Iseo batte Pizzighettone e vola alla seconda fase

Il coach

All’andata non ci fu storia: la Gardonese si impose con un eloquente 75-54, trascinata dalla coppia Jovanovic-Davico, entrambi autori di 18 punti. «Il successo di Cernusco ci ha dato la certezza quasi matematica di accedere alla seconda fase – ha dichiarato coach Perucchetti –. Non è stata una vittoria brillante ma era importante anche iniziare a vincere partite meno pulite. Con Social Osa sarà una gara complessa: sono una squadra importante composta da giocatori esperti e nomi altisonanti. Ci stiamo allenando bene: speriamo di fare l’ennesima partita di livello per conquistare la certezza aritmetica di accedere poi alla fase playoff».

I sebini

Tre ore più tardi, alle 21, toccherà invece a Iseo scendere in campo, tra le mura amiche, contro la Nervianese. La squadra di Mazzoli affronta un avversario che, a pari merito con Social Osa a quota 16, mantiene ancora viva una minima speranza di accedere alle prime sei posizioni. Una vittoria degli ospiti potrebbe cambiare gli equilibri, rendendo il confronto particolarmente significativo in ottica seconda fase dove, al momento, Iseo partirebbe con 14 punti frutto delle vittorie negli scontri diretti fin qui disputati.

«Non possiamo pensare di aver già chiuso il nostro compito – ha commentato coach Mazzoli –. La Nervianese può ancora qualificarsi, e un’eventuale vittoria ci garantirebbe due punti preziosi nella seconda fase. Inoltre, dopo l’ottima prestazione contro Pizzighettone, c'è grande voglia di continuare a far bene. Saremo finalmente al completo: anche Cravedi ha smaltito l’infortunio, e la partita sarà utile per permettergli di accumulare minuti. Finora abbiamo sopperito alle assenze in maniera straordinaria, ma adesso siamo finalmente lunghi e potrò permettermi qualche rotazione in più per far rifiatare tutti».