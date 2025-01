B Interregionale, Iseo batte Pizzighettone e vola alla seconda fase

Iseo centra l’obiettivo: i sebini superano Pizzighettone 88-77 e, per via del contemporaneo passo falso di Social Osa con Blu Orobica, sono i primi qualificati d’ufficio alla seconda fase. Se ad inizio anno il mirino puntava dritto sulle prime sei posizioni, ora, la vittoria con la compagine cremonese (che vale doppio, come citato in fase di presentazione alla sfida, poiché i gialloblù si porteranno i punti conquistati con le dirette avversarie anche nella seconda fase del campionato) apre nuovi scenari e alza decisamente l’asticella, oltre a confermare la bontà di un gruppo, per potenziale e qualità, secondo a nessuno.

Il match

La capolista azzanna il match fin dalla palla a due: Gentili è perfetto dall’arco (3 su 3 nei primi 10’), Bonavida si conferma letale e con 8 punti spiana la strada ai suoi. Ndiaye è l’unico a tenere a galla Pizzighettone che arriva al termine del primo periodo in ritardo di 9 lunghezze (28-19). Nel secondo quarto il match torna ad essere intenso ed equilibrato: i canestri si alternano da una parte e dall’altra del campo. Ciaramella inizia a fatturare, Ndiaye continua a rivelarsi una spina nel fianco della difesa sebina; è ancora però uno splendido Gentili a tener viva Iseo che vola anche grazie all’apporto determinante sotto canestro di Milovanovic e chiude il primo tempo sul 53-43.

La ripresa è un film già visto: Iseo non trema, Pizzighettone replica come può aggrappandosi a Ciaramella. Lui e Tommasetto si dimostrano come sempre preziosi, e i padroni di casa arrivano all’ultimo decisivo giro di boa mantenendosi sul +10. Nel finale è Procacci a prendersi la scena e a rispedire al mittente i tentativi di rimonta. Iseo non ha nessuna intenzione di mollare la presa e chiude in bellezza con i liberi di Gentili e Tommasetto che certificano il definitivo 88-77.

La reazione

Coach Matteo Mazzoli - © www.giornaledibrescia.it

Al termine della è ovviamente soddisfatto coach Matteo Mazzoli: «Abbiamo centrato l’obiettivo con quattro giornate d’anticipo. Stiamo alzando l’asticella, quando le cose vanno bene puoi permettertelo. Ora, senza nessun assillo, proveremo a raggiungere i playoff partendo da un’ottima base di partenza nella seconda fase. Se giochiamo come stasera, anche per le squadre più quotate, sarà difficile affrontarci». Sulla gara: «È stata una partita molto fisica in cui tutti hanno dato il massimo. Siamo sempre stati avanti e nel finale mi sono permesso il lusso di risparmiare 5 minuti al miglior realizzatore del campionato (Bonavida, ndr). Questo significa che ho piena fiducia in tutti e ho a disposizione un gruppo unito che sta giocando una pallacanestro piacevole e divertente».

Il tabellino

Iseo-Pizzighettone 88-77

Syneto Iseo: J.Raineri ne, T.Raineri ne, Cravedi ne, Procacci 13, Gentili 18, Bonavida 16, Tommasetto 9, Milovanovic 15, Lui 9, Ballini, Arrighi 6, Balogun 2. All.: Mazzoli.

Pizzighettone: Conti ne, Ciaramella 22, Pedrini 6, Vergnaghi ne, Ndiaye 21, Samija 7, Biondi ne, Belloni, Beghini 8, Tolasi, Mascadri 7, Piccoli 6. All.: Baiardo.

Arbitri: Sabatino e Brambilla.

Note: parziali 28-19, 53-43, 72-61.