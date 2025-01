Basket B Interregionale, la Gardonese travolge Cernusco

A senso unico. Tra le mura amiche una Migal tritasassi si impone su Cernusco avvicinandosi sempre di più all’accesso alla seconda fase. Una vittoria che porta la firma – in una gara nella quale spiccano anche i minutaggi di un ottimo Renna, di Porta e Sambrici – di Igor Jovanovic: 21 punti per l’italoserbo, fondamentale per trascinare i suoi. Segue il solito impeccabile capitan Davico (19), mentre languiscono in attacco le altre usuali lunghe leve di coach Perucchetti.

La sfida

La Migal si dimostra impaziente di addentare la sfida sin dai primi istanti: è il solito, impeccabile, pulitissimo, Jovanovic a stappare la gara, prima da due e poi dall’arco. Gli fa eco il capitano, e dopo pochi minuti il tabellone luminoso sentenzia un secco 11-0. Cernusco cerca di rialzare la testa, i valtrumplini allentano la presa, ed è Somaschini ad infilare dalla lunetta un 10-14 dal pericoloso retrogusto di ribaltone. È Basso a farsi valere dalla linea della carità, ma i meneghini danno un altro colpo di reni, e ai 10’ i padroni di casa guidano avanti di sole tre lunghezze (16-13).

È Malagnini ad inaugurare il secondo periodo, seguito da una bomba di Motta che ridà respiro ai bresciani: Cernusco cerca di rimettersi in scia, ma Davico si sfoga dall’arco, e sul 24-15 coach Fili è costretto al time-out. La gara si fa di melassa, Mazzantini infila la tripla del 27-15 e dopo nessuno segna più per qualche minuto. Il time out di Perucchetti sembra dare uno scossone al tabellone: Cernusco ci prova con Franco, ma la gara resta – nettamente – a nome di Igor Jovanovic, che con cinque punti consecutivi porta i suoi a +15 (34-19).

La ripresa

La ripresa resta in salita per gli ospiti, che continuano ad annaspare sotto i colpi di Davico e Grani: Jovanovic insacca l’ennesimo canestro dalla distanza, e sul 48-24 Cernusco si rifugia – ancora – in panchina. Il gap inizia ad assottigliarsi, il nervosismo esplode sul parquet, e Cernusco ne approfitta per infilare un 8-0 secco che viene arginato da Jovanovic dalla linea della carità (50-32). Il finale di quarto offre poche sorprese, e ai 30’ è 53-35. L’ultima frazione serve solo al referto: il quarto si apre con uno statuario Malagnini, abile ad incollare al ferro con una stoppata Pirola, e la Migal può volare. Il gap rimane sulle venti lunghezze, e la gara si trascina verso la sua inevitabile conclusione.

Il tabellino

Gardonese-Cernusco 73-55

Mi.Ga.L Gardonese: Davico 19, Porta 2, Santi 2, Grani 5, Tonut ne, Motta 3, Sambrici, Basso 9, Jovanovic 21, Mazzantini 4, Renna 1, Malagnini 7. All.: Perucchetti

Cernusco: Mandelli, Somaschini 4, Meier, Franco 4, Bertolotti, Mora 4, Sirtori 8, Grioni, Sessi 5, Marra 7, Colombo 11, Pirola 12. All.: Fili

Arbitri: Cantarini e Di Lello

Note: parziali 16-13, 36-22, 53-35