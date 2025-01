Basket B Interregionale, Gardone e Iseo in campo nell’infrasettimanale

Ancora due sfide, ancora 80 minuti giocati sui parquet della prima fase di stagione, e ancora una notevole posta in palio prima dell’inizio dei play in gold: Gardone e Iseo scendono in campo in contemporanea domani alle 21 per il turno infrasettimanale, valido per la decima giornata di ritorno di B Interregionale.

La formula

I valtrumplini attendono al PalaItis i cremonesi di Pizzighettone – anche loro già qualificati al prossimo step –, mentre i sebini accolgono al PalAntonietti Social Osa, al momento ancora in lotta per l’accesso alla fase due, essendo i meneghini a sole due lunghezze da Bologna e a quattro da Curtatone. Una vittoria contro una delle altre compagini presenti alla fase successiva varrebbe oro per le bresciane, vista la formula del turno successivo: le prime sei classificate delle due division di ogni conference (nel caso di Iseo e Gardone, la Nord-Est, che comprende la FIP di Lombardia e Veneto, con squadre anche da Emilia Romagna e Friuli Venezia-Giulia), accederanno ad un girone dove sfideranno solo le squadre dell’altra division in sei incontri di andata e ritorno.

Le parole di coach Perrucchetti

Coach Daniele Perucchetti

I punti di partenza di ogni squadra, però, saranno dati dalle vittorie negli scontri diretti con le altre squadre classificate nella fase iniziale. Ergo, per Gardone vincere su Pizzighettone potrebbe garantire due punti certi in più racimolati in ottica play in, mentre Iseo dovrà vincere nell’ipotesi – ancora plausibile – di un accesso alla fase successiva di Social Osa. «La seconda fase per noi inizia con due giornate d’anticipo – ha commentato il coach biancoblù Daniele Perucchetti –, visto che domenica saremo in trasferta con Bologna, un’altra delle nostre compagne del secondo turno. Sono partite importanti, ma che affrontiamo con la serenità di sapere che ci aspettano ancora dodici sfide per farci valere. Non siamo in un momento brillantissimo, e i carichi di lavoro dell’ultimo mese si stanno facendo sentire».

Ne è una prova la gara su SanseBasket di sabato scorso, nonostante la vittoria valsa ai valtrumplini l’accesso matematico alla seconda fase. «Non abbiamo offerto una prestazione brillante, siamo stati bravi a portarla a casa con orgoglio e motivazione, non certo per meriti tecnici. Pizzighettone è una delle squadre più ambiziose del campionato, cresciuta rispetto all’andata, con più consapevolezza e carattere. Sarà una gara insidiosa, che dovremo affrontare purtroppo anche senza Mazzantini, che ha rimediato un infortunio contro Cremona. Ce la metteremo tutta: sono certo che l’orgoglio di quanto conquistato sabato ci farà da benzina».

Mazzoli soddisfatto

Coach Matteo Mazzoli

Soddisfazione, invece, nelle parole di Matteo Mazzoli. «Contro Bologna domenica abbiamo fatto una partita solida: non la nostra miglior gara, ma siamo stati attenti e concentrati, senza dare loro modo di prendere il ritmo giusto e guadagnando altri due punti validi per la prossima fase. Li abbiamo fatti faticare tantissimo in fase offensiva, e questo ci ha saputo dare il giusto ritmo in attacco. Ora, testa a Social Osa».