Basket B Interregionale, Iseo non tradisce: anche Bologna ko

A tre turni dal termine della prima fase di stagione, ma di fatto, nell’ultima gara che metteva in palio qualcosa di concreto, Iseo non tradisce le attese. I sebini, primi della classe e già qualificati alla fase successiva, espugnano clamorosamente (62-80 il finale) anche il parquet di Bologna e, oltre ad avanzare nuovamente in una classifica ormai ininfluente, porteranno (nel caso di qualificazione, al momento quasi certa, di Bologna) altri due ulteriori punti nello step successivo.

La squadra di Mazzoli è ormai sinonimo di solidità e continuità: concede pochissimo anche agli avversari più attrezzati, mantenendo al contempo un’efficacia offensiva che spacca le partite. Lo dimostra il primo periodo: dopo 8 minuti di sostanziale equilibrio, i gialloblù piazzano il primo allungo grazie ai canestri di Cravedi, Tommasetto e Procacci, chiudendo la frazione avanti 15-9.

Bologna prova a reagire nel secondo quarto, trascinata da un ispirato Osellieri, ma la fiammata dei padroni di casa viene prontamente spenta dagli ospiti, che, guidati ancora una volta dal duo Procacci-Cravedi, vanno all’intervallo sul +10 (29-39). Al rientro dagli spogliatoi, Iseo chiude i conti in maniera definitiva.

Protagonista assoluto è Giacomo Bonavida, fin lì inaspettatamente meno incisivo del solito, che decide di prendersi la scena. Bologna resta a secco per cinque interminabili minuti, e il numero 11 lacustre punisce senza pietà: 13 punti in un solo quarto, con un chirurgico 2/2 da due e 3/4 dall’arco, spingendo i suoi fino al 39-64, margine che di fatto mette fine alla partita. L’ultimo periodo diventa una pura formalità. Bologna cerca di ridurre il passivo per salvare l’onore, mentre Iseo, ormai in gestione, abbassa i ritmi. Da segnalare comunque l’emozione per i primi due punti stagionali del giovanissimo Trezzi. I

l tabellone finale recita 62-80, un risultato che certifica l’ennesima prova di forza di una squadra che non smette di convincere e che si prepara ad essere protagonista anche nella fase successiva.

Il tabellino

Bologna-Iseo 62-80

Bologna basket 2016: Tinsley 7, Costantini 3, Gamberini 4, Bianchini 3, Faldini ne, Osellieri 16, Ugolini 11, Barbotti 13, Guerri 3, Contini 2. All.: Lunghini.

Syneto Iseo: Cravedi 13, Procacci 11, Gentili 4, Bonavida 20, Tommasetto 3, Milovanovic 6, Lui 10, Ballini, Trezzi 2, Arrighi 2, Balogun 9. All.: Mazzoli.

Arbitri: Lorefice e Guizzardi.

Note: parziali 9-15, 29-38, 39-64.