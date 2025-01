B Interregionale, Jovanovic trascina la Migal: vittoria e qualificazione

Si scrive Migal, ma, si legge Igor Jovanovic. E si legge «matematico accesso alla seconda fase», quello che i valtrumplini hanno sprecato l’ultima partita e hanno rischiato di mandare all’aria anche ieri sera: a Cremona sul parquet di SanseBasket finisce 66-64 per i valtrumplini, al termine di una gara al cardiopalma che i ragazzi di Perucchetti sembrano essersi lasciati sfuggire già a metà.

È un moto d’orgoglio generale sul finale (firmato Motta-Davico-Jovanovic) a valere una vittoria strappata con i denti negli ultimi 12” dopo una gara passata ad inseguire. Ma, si sa, nello sport conta chi vince e chi sa soffrire, e i biancoblù dimostrano di saper fare entrambe le cose, e di valere il gruppone delle sei che si giocheranno dal prossimo mese la promozione in serie B Nazionale.

La cronaca

La gara è un’altalena di emozioni. I valtrumplini annaspano sin dai primissimi secondi: a Jovanovic risponde Ivanovskis dall’arco, e il risultato diventa un rapido 9-2 che offre un amaro antipasto della gara ai biancoblù. Grani, Basso e Davico ricuciono a fatica lo strappo (9-9 a metà), ma i cremonesi danno l’ennesimo colpo di reni, non consentono il sorpasso e chiudono ai 10’ avanti 19-17. La musica non cambia nella seconda frazione: i ragazzi di Coccoli impongono un secco 10-0 e il gap si fa importante per i biancoblù, che cercano di rispondere con Grani ma pagano troppi tiri sbagliati dai soliti senatori. La Migal insegue, Sanse scappa, e alla sirena di metà è 37-28.

Il terzo quarto sembra ridare un po’ di orgoglio e di energia nelle gambe dei valtrumplini: dopo aver incassato il 49-39 è Jovanovic dalla lunetta a dare il via al tentativo di remuntada. A lui fa eco Motta, e con un autorevole 7-0 i valtrumplini chiudono ai 30’ in ritardo di sole tre lunghezze (49-46). L’illusione, però, dura poco: Belloni stappa il quarto dall’arco, e Cremona prende di nuovo il volo fino al 57-49, spegnendo il lumicino degli ospiti. A riaccenderlo stavolta è il capitano, la Migal cerca di respirare, e il gap si riduce fino al 64-60 a meno di 1’ dal finale. Davico infila il meno due, il parquet si accende, Motta sbaglia dall’arco, Zovadelli ricambia il favore e a 28” dalla sirena Perucchetti invoca il time out. La gara riprende, Speronello colpisce Grani, che dalla linea della carità trema e infila 1 su 2. È tempo per Coccoli di richiamare i suoi ai box, mentre il tabellone segna 12” da giocare. La faccenda necessita di qualcuno che abbia il coraggio di caricarsi sulle spalle la gara e la conclusione della prima parte di stagione, e l’onore spetta ad uno statuario Igor Jovanovic: l’italoserbo buca la retina dall’arco, guadagna fallo, e può permettersi pure di sbagliare dalla lunetta. Il tabellone luminoso segna 64-66, e la Migal può imboccare l’A21 per tornare a casa certa della qualificazione alla fase successiva.

Il tabellino

Sansebasket – Gardonese 64-66

Sansebasket. Zovadelli, Turin 2, Belloni 5, Galdiolo 2, Grassi 7, Boschiroli ne, Ivanovskis 20, Galetti ne, Agustini 8, Fantoma 14, Comastri 2, Speronello 4.

Allenatore: Coccoli.

Mi.ga.l Gardonese Davico 15, Porta, Santi, Grani 8, Tonut ne, Motta 9, Sambrici ne, Basso 8, Jovanovic 21, Mazzantini 5, Malagnini.

Allenatore: Perucchetti.

Arbitri: Orlandi e Quaranta.

Note: parziali 19-17, 37-28, 49-46.