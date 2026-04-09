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Serie B Interregionale e C: il programma di Iseo e della Gardonese

Alessia Tagliabue
Calendario fitto per le squadre bresciane che cercano di mantenere la categoria o di avanzare nei tabelloni durante le partite di questo weekend
Daniele perucchetti, coach del Basket Iseo - foto Nicola Agostini © www.giornaledibrescia.it
Daniele perucchetti, coach del Basket Iseo - foto Nicola Agostini © www.giornaledibrescia.it
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Con sempre meno giornate da giocare e con ancora tutto da decidere la Serie B Interregionale tornerà questa sera sui parquet delle bresciane: a scendere in campo per il posticipo ventisettesima giornata sarà la Gardonese, impegnata alle 21.15 sul parquet di Castel San Pietro. Nel weekend, invece, tutti in campo domenica alle 18: Iseo è attesa sul parquet di Carrè, Gardone su quello della Virtus Padova.

Il programma della Gardonese

I valtrumplini si troveranno quindi a dover affrontare due impegni nel breve arco di quattro giorni: al momento terzultimi a 16 punti (quattro dalla salvezza diretta) tutto passerà dalle prossime sfide. Castel San Pietro è infatti penultimo, quattro lunghezze sotto i ragazzi di Sguaizer, che all’andata si erano imposti in casa 75-54. Era stata sempre vittoria per i biancoblù anche la sfida d’andata contro Padova, battuta 65-55: al momento i veneti si trovano noni a 22 punti, in zona salvezza diretta insieme alla Jadran ma a pari punti con l’ultima ammessa in zona playoff, Reggio Emilia.

Gardonese con il coach Diego Sguaizer - foto Nicola Agostini © www.giornaledibrescia.it
Gardonese con il coach Diego Sguaizer - foto Nicola Agostini © www.giornaledibrescia.it

Per tutte le squadre coinvolte, quindi, la posta in palio rimane elevata: se i valtrumplini puntano ad evitare il purgatorio dei playout, infatti, Padova lotterà per cercare di arpionare la fase successiva. Per i ragazzi di Sguaizer servirà concentrazione: delle otto vittorie in stagione solo due sono arrivate fuori casa. Un trend che servirà invertire per chiudere al meglio una stagione complessa.

Momento delicato per Iseo

Per i sebini invece domenica sarà sfida contro il fanalino di coda della classifica, al momento fermo a 10 punti. I gialloblù sono a due sole lunghezze dalla salvezza senza patemi, ma sono al momento reduci da cinque ko consecutivi: se la truppa di Perucchetti vuole evitare il passaggio dai playout gli ultimi impegni saranno determinanti.

All’andata era stato netto successo dei sebini, con un 70-54 imposto al PalAntonietti: ora servirà la stessa energia.

Post season in Serie C

In Serie C, invece, è finalmente tempo di post season: sabato alle 20.45 via a gara-1 playoff tra Nbb Mazzano e Gorgonzola, mentre domenica alle 18 toccherà alla prima sfida al meglio dei tre tra Ospitaletto e Gussago. Via sabato anche alla prima sfida playout tra Pisogne e Verola alle 20.45.

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