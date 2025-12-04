Giornale di Brescia
Basket

Reggio-Germani, Caupain avversario: «Lavoriamo per alzare il livello»

Daniele Ardenghi
Il playmaker che giocò alla Germani nel 2022-2023 ospite a Teletutto racconta la nuova chance in Italia
Troy Caupain ai tempi della Germani - © Newreporter Checchi
Troy Caupain ai tempi della Germani - © Newreporter Checchi
Troy Caupain è stato il playmaker della Germani nella stagione 2022-2023. Purtroppo, però, quell’annata era stata segnata da un infortunio che l’aveva tenuto fuori diversi mesi. Dopo un’esperienza in Spagna, a Murcia, e una parentesi a Strasburgo, in Francia, il trentenne newyorkese è tornato in Italia, per prendersi le chiavi di Reggio Emilia. «In estate, per me, quella della Reggiana è stata la migliore offerta - racconta, collegato durante la puntata di Basket Time andata in onda ieri su Teletutto -. Coach Dimitris Priftis mi ha voluto fortemente».

Le parole

L’inizio della stagione è stato tuttavia complesso. «Abbiamo perso alcune partite ben giocate, calando un po’ nelle battute finali - prosegue Caupain -. Abbiamo commesso qualche errore di comunicazione interna. Gli infortuni (su tutti quello di Cheatham, ndr) non ci hanno aiutato. Ma abbiamo sfruttato questa pausa per le Nazionali per migliorare il nostro gioco». 

Il playmaker ha ritrovato un campionato italiano «molto competitivo e pieno di giocatori forti - osserva -. La serie A è molto fisica, ma ti richiede anche di usare tanto il cervello». E la Germani? «Viene da una grande stagione - conclude l’americano -, e ha cominciato quella nuova sullo stesso livello. Dovremo stare attenti a tante cose, a partire dai giochi a due tra Della Valle e Bilan»

  3. Ricarica la pagina se necessario