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Basket, serie C: Ospitaletto vola in finale play off

Casalasco va ko in gara-3 e consegna il pass al Cxo: l’ultimo ostacolo sarà Bottanuco
Tommaso Olivari
Coach Rossi e la panchina dell'Ospitaletto - Foto Sebastiano Ronzani
Coach Rossi e la panchina dell'Ospitaletto - Foto Sebastiano Ronzani

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