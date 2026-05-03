Basket, serie C: Ospitaletto vola in finale play off
Casalasco va ko in gara-3 e consegna il pass al Cxo: l’ultimo ostacolo sarà Bottanuco
Tommaso Olivari
Coach Rossi e la panchina dell'Ospitaletto - Foto Sebastiano Ronzani
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