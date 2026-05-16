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Germani, iniziano i play off: la diretta di gara-1 con Trieste

Serie dei quarti di finale al via per Brescia: in tribuna Massinburg, tra i dodici di Cotelli c’è Nunn
Marco Mezzapelle
Coach Matteo Cotelli - Foto New Reporter Checchi © www.giornaledibrescia.it
Coach Matteo Cotelli - Foto New Reporter Checchi © www.giornaledibrescia.it

Alle 20.30, al PalaLeonessa, inizia, con gara-1, la serie dei quarti di finale play off tra Germani e Trieste. Per la Pallacanestro Brescia il giocatore americano destinato a restare in tribuna è Massinburg. Tra i 12 di coach Cotelli c’è Nunn.

Taccetti, allenatore dei giuliani, in passato per due anni vice di Magro a Brescia, sceglie di lasciar fuori Sissoko. Giocherà Uthoff. In campionato si sono registrate due vittorie dei biancoblù. Il medesimo match-up caratterizzò i quarti di finale dello scorso anno. Brescia si impose nella serie 3-1.

La radiocronaca diretta è sulle frequenze di Radio Bresciasette. In questo contenuto gli aggiornamenti testuali.

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