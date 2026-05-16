Germani, iniziano i play off: la diretta di gara-1 con Trieste

Alle 20.30, al PalaLeonessa, inizia, con gara-1, la serie dei quarti di finale play off tra Germani e Trieste. Per la Pallacanestro Brescia il giocatore americano destinato a restare in tribuna è Massinburg. Tra i 12 di coach Cotelli c’è Nunn.
Taccetti, allenatore dei giuliani, in passato per due anni vice di Magro a Brescia, sceglie di lasciar fuori Sissoko. Giocherà Uthoff. In campionato si sono registrate due vittorie dei biancoblù. Il medesimo match-up caratterizzò i quarti di finale dello scorso anno. Brescia si impose nella serie 3-1.
La radiocronaca diretta è sulle frequenze di Radio Bresciasette. In questo contenuto gli aggiornamenti testuali.