«Una città, la sua squadra»: via agli abbonamenti della Leonessa Brescia

«Una città, la sua squadra. Un futuro da costruire insieme». A2A Leonessa Brescia ha lanciato così la campagna abbonamenti per la stagione sportiva 2026-2027 questo pomeriggio. Dopo aver costruito in tempi record un roster di primissima fascia per puntare alla promozione in serie A2 di basket, la nuova società chiama a raccolta i propri tifosi per sostenere questa ripartenza: una tappa non banale in un’estate di lavori senza sosta che hanno però permesso di restituire la pallacanestro alla città.
Dettagli
La sottoscrizione di un abbonamento darà diritto d’accesso alle 17 partite casalinghe della Leonessa nella stagione regolare di B Nazionale, oltre al diritto di prelazione per l’acquisto dei biglietti degli eventuali play off. Dopo le 34 partite da giocare in questa fase sarà infatti la post-season a decretare quali saranno le due società promosse nella serie A2. L’obiettivo della campagna, si legge nel comunicato, è quello di garantire il massimo coinvolgimento degli appassionati e di avere il PalaLeonessa A2A sempre pieno, anche grazie a prezzi e promozioni convenienti.
Si parte dal prezzo intero di 140 euro per le due curve e il nuovo «Settore Irriducibili» (dedicato alla parte più calda della tifoseria) per arrivare ai 700 euro per il parterre ovest centrale. Sono previsti inoltre prezzi speciali per Over 65, Under 18 e Under 12. È stato creato anche un pacchetto «Family»: tutti coloro che acquisteranno un abbonamento intero e un abbonamento Under 18 o Under 12 potranno acquistare un secondo titolo intero scontato del 50%.
Date da segnare
Le fasi della campagna abbonamenti saranno due: la prima, dal 31 agosto al 9 settembre, sarà dedicata a tutti coloro che nella stagione 2025-2026 erano in possesso di un abbonamento per seguire le partite al PalaLeonessa A2A. In questa fase si dovrà procedere all’acquisto recandosi al botteghino all’interno dell’impianto di via Caprera dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.30, il sabato dalle 10 alle 12.30. Sarà necessario presentare la tessera d’abbonamento relativa alla stagione 2025-2026: gli abbonati potranno confermare o cambiare il posto a sedere e l’eventuale cambio di posto sarà confermato al termine della prelazione.
Da giovedì 10 settembre scatterà invece la vendita libera per tutti i posti rimasti: i titoli d’accesso saranno acquistabili sempre al PalaLeonessa negli stessi orari della fase di prelazione e online sul circuito Vivaticket. Tutti gli abbonamenti saranno nominali e sarà necessario portare un documento d’identità per ogni intestatario in fase di acquisto.
Dal campo
La squadra continua intanto la preparazione in vista del primo scrimmage del precampionato, in programma sabato 29 a Treviglio alle ore 17: gli allenamenti al PalaLeonessa A2A sono aperti al pubblico.