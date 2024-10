Germani, Poeta verso Reggio Emilia: «Gara difficile, ma ho fiducia»

Alle 21 di questo sabato la Germani torna in campo per affrontare la sfida del PalaBigi contro Reggio Emilia. Si gioca alle 21 e la gara è valida per la quinta giornata del girone d’andata.

Leggi anche Per la Germani è il terzo miglior inizio di sempre in serie A

«Sarà una partita difficile – commenta coach Giuseppe Poeta –. Reggio fa dell’aggressività difensiva una delle proprie armi principali. Dovremo cercare di correre il più possibile, per evitare la loro pressione sulla palla quando sono schierati. In difesa, invece, siamo chiamati a prestare grande attenzione al loro pacchetto esterni».

La Pallacanestro Brescia ha iniziato il campionato con tre vittorie e una sconfitta. «Sono contento della squadra – prosegue l’allenatore –. Alla nostra fase offensiva posso dire ben poco. La nostra natura è quella. Posso sperare che la difesa cresca, specie dal punto di vista dell’efficacia nei momenti clutch. Questo genere di miglioramento ci aiuterà nelle serate difficili a livello di produzione, che possono capitare. Ma sono fiducioso, e sto ricevendo risposte da tutti».