Germani-Venezia, che partita, Cotelli: «Ci serve tanto tifo»

È «la partita di Natale», dopo Natale. È una sfida d’altissima classifica (prima a 20 punti contro seconda a 18) e di sicuro il risultato dirà molto su come potrà comporsi la zona nobile della classifica alla fine dell’andata, quando verrà stilata la griglia della Coppa Italia di febbraio. Germani-Reyer Venezia di oggi, inoltre, fa parte di quella specie di triangolare di vertice che comprende anche la Virtus Bologna (altra capolista a 20). Le Vu Nere hanno battuto la Pallacanestro Brescia lunedì. Oggi Della Valle e Compagni sfidano gli orogranata. Alla quindicesima e ultima di andata c’è Venezia-Bologna.

Leggi anche Germani e le big verso la Coppa Italia, sul cammino tanti scontri diretti

Si lascia per ora fuori dai calcoli - non del tutto a ragione - Tortona a 16 punti. Ma, soprattutto, attenzione all’Olimpia Milano di Poeta, che ha a sua volta 16 punti e tre partite molto semplici da giocare, da qui alla fine della fase ascendente del campionato (leggasi, tre vittorie dei biancorossi quasi assicurate).

Vincere oggi, per la Germani, significherebbe nobilitare il grandissimo inizio di stagione e mettere due punti che valgono doppio nel motore.

La notizia «buona» è che alla squadra di Neven Spahija mancherà Jordan Parks per infortunio.

L’ala di 201 centimetri stava viaggiando a 12.9 punti, 1.6 assist, 4.5 rimbalzi, 43.6% da tre, 15.8 di valutazione (dati medi). Non poco per il fatturato complessivo della squadra veneziana.

Da sapere

Germani-Reyer Venezia è in programma oggi, alle 16, al PalaLeonessa.

Pienone

L’altra buona notizia è che, stando a ieri, il PalaLeonessa era a un passo dal sold-out. E in più di un’occasione coach Matteo Cotelli, in conferenza stampa, ha sottolineato l’importanza del calore del pubblico di casa. «Aspettiamo l’apporto del nostro pubblico. Fin qui non abbiamo mai perso sul parquet di casa - sottolinea l’allenatore -. Vogliamo fare in modo che il PalaLeonessa rimanga il nostro fortino».

Le difficoltà che propone la Reyer, detto dell’assenza di Parks, sono note. «Dovremo evitare che si accendano i loro forti esterni. Penso in primo luogo a Cole, Bowman e Valentine, ma pure al lungo Wiltjer - analizza il trentottenne bresciano -. Sono atleti in grado di segnare anche se gli si oppone una buona difesa, proprio grazie all’estemporaneità del loro talento».

La sconfitta di Bologna di lunedì scorso «ha lasciato un po’ di delusione nell’immediato - ammette Cotelli -, ma nel corso della settimana ho visto facce decise e determinate. Chiaramente abbiamo analizzato la sconfitta con la Virtus. C’è qualche rimpianto per l’aver ostruito per tre quarti dei buoni tiri, che però non sono stati segnati. Siamo stati bravi anche su una serie di aspetti difensivi, tra il tentativo di contenere Edwards e le uscite di Morgan. Ci siamo probabilmente persi su cose più "semplici", quelle che di norma facciamo meglio. Siamo quindi tornati a lavorare sulla difesa del pick&roll e sulla copertura dell’area».

Lezione appresa

Il ko della Virtus Arena, però, per forza di cose, adesso deve essere «cancellato». La Germani ha voglia di farsi trovare pronta, «consapevole - ricorda Cotelli - che il banco di prova è di quelli difficili e che ci aspetta una partita molto intensa anche dal punto di vista fisico, per 40 minuti».

D’altra parte, dopo tanti anni, la Reyer sta riuscendo a fare ciò che a molte italiane in Coppa riesce male. È terza in campionato, letteralmente a un passo dalle prime, e tutto sommato non è distante dalla qualificazione ai play off per gli ottavi di finale di Eurocup (balla una vittoria, più o meno). Insomma, gli orogranata sono l’emblema della solidità. Abbatterli sarà difficile.