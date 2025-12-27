Germani, Cotelli: «Con Venezia vero banco di prova»

Domenica, alle 16, al PalaLeonessa, la Germani sfida la Reyer Venezia per la tredicesima di campionato.

«Ed è una partita chiave per questo finale di andata – afferma il coach della Pallacanestro Brescia Matteo Cotelli –. Le gerarchie si decidono adesso. Vincere o perdere fa differenza, con occhi anche a Olimpia Milano e Tortona, oltre ovviamente all’altra capolista, la Virtus Bologna».

Leggi anche Germani, il primo vero stop può dare ulteriore slancio

La partite sarà «un vero banco di prova, a base di altissimo livello di intensità. Ci aspettiamo una battaglia di 40 minuti. Non avrà Parks, ma Venezia ha giocatori di puro talento come Cole, Bowman e Valentine negli esterni, più Wiltjer, in grado di segnare anche a fronte di ottime difese».

Il valore in più? «Il nostro pubblico. Siamo vicini al sold-out, e la spinta dei nostri tifosi sarà fondamentale».