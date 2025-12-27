Giornale di Brescia
Abbonati
Basket

Germani, Cotelli: «Con Venezia vero banco di prova»

Daniele Ardenghi
Domani alle 16 appuntamento al PalaLeonessa per la tredicesima di campionato. Le parole del coach in conferenza stampa
Coach Matteo Cotelli in conferenza stampa - © www.giornaledibrescia.it
Coach Matteo Cotelli in conferenza stampa - © www.giornaledibrescia.it
AA

Domenica, alle 16, al PalaLeonessa, la Germani sfida la Reyer Venezia per la tredicesima di campionato.

«Ed è una partita chiave per questo finale di andata – afferma il coach della Pallacanestro Brescia Matteo Cotelli –. Le gerarchie si decidono adesso. Vincere o perdere fa differenza, con occhi anche a Olimpia Milano e Tortona, oltre ovviamente all’altra capolista, la Virtus Bologna».

La partite sarà «un vero banco di prova, a base di altissimo livello di intensità. Ci aspettiamo una battaglia di 40 minuti. Non avrà Parks, ma Venezia ha giocatori di puro talento come Cole, Bowman e Valentine negli esterni, più Wiltjer, in grado di segnare anche a fronte di ottime difese».

Il valore in più? «Il nostro pubblico. Siamo vicini al sold-out, e la spinta dei nostri tifosi sarà fondamentale».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Germani BasketVeneziaMatteo CotelliPalaLeonessaBrescia
Icona Newsletter

@Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario