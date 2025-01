Germani, con Tortona una sconfitta «diversa»

Una Brescia incerottata ha fatto fatica contro ospiti lunghi: eppure la vittoria era a un passo

3 ' di lettura

La Germani contro Tortona - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it

Domenica, al PalaLeonessa, contro Tortona, per la Germani è arrivata una sconfitta diversa dalle altre. È la quarta del campionato su sedici gare giocate, il che significa che la Pallacanestro Brescia ha vinto il 75% dei match fin qui disputati. È la prima giunta dopo un supplementare. Di più, quello dell’altroieri è il primo overtime dell’anno. Gli altri ko, come si diceva, erano stati differenti. A Milano, contro l’Olimpia, i biancoblù avevano giocato una gara molto solida, restando in partita