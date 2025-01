Germani, Poeta: «Peccato averla persa così, concessi troppi rimbalzi»

C’è rammarico nel post partita. Il viso di coach Giuseppe Poeta è il ritratto di un risultato che ha tolto alla Germani e al pubblico bresciano la possibilità di godere dell’ennesima gioia. Un finale di tempi regolamentari convulso, condizionato da una possibile svista della terna arbitrale con Candi protagonista.

Poeta però non vuole soffermarsi su questo aspetto e sposta il tema sui suoi giocatori: «Innanzitutto devo ringraziare Ndour e Burnell - dice subito Poeta - per essersi messi a disposizione nonostante Jason sia atterrato dagli Stati Uniti all’ora di pranzo emotivamente distrutto. Grazie anche a Momo che nonostante la caviglia gonfia ha voluto essere della partita ugualmente». Un risultato, come abbiamo detto che lascia rammarico: «Spiace, è un peccato. Nonostante questi problemi abbiamo fatto la partita contro una squadra molto forte e molto fisica. Siamo stati avanti per quasi quaranta minuti ma non siamo stati bravi a chiuderla».

Sull’aspetto tattico Poeta si focalizza alla voce rimbalzi offensivi: «Anche oggi (ieri, ndr) abbiamo concesso troppi rimbalzi in attacco».

Un incidente di percorso che non deve far pensare a drammi: «Testa alta, abbiamo perso contro una squadra forte. Dispiace per come è successo». Sull’ultimo possesso nei tempi regolamentari, avanti di tre lunghezze c’era anche la possibilità di fare fallo e mandare in lunetta Tortona, non è successo: «L’avevamo detto durante il time out probabilmente i ragazzi non hanno avuto il tempismo e Gorham ci ha puniti. Peccato anche per aver avuto un buon tiro dopo quella tripla (Bilan stoppato da Kamagate), è andata così, ne abbiamo vinte tante in volata, questa non è stata dalla nostra parte».

Tortona sarà anche la prima avversaria in Coppa Italia, il pensiero va alla passata stagione con Napoli «rullata» alla vigilia per poi vendicarsi nei quarti di finale a Torino, quest’anno le cose potrebbero invertirsi motivati proprio da questo finale: «Mi auguro che vada così - sorride Poeta - prima però abbiamo due trasferte impegnative con squadre che lottano per la salvezza e tutti sapete questo è difficile giocare su quei campi». La Germani «incerottata» scivola contro la Bertram ora c’è da seguire il pensiero del condottiero.