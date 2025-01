La Germani capolista sfida Tortona al PalaLeonessa: la partita

Jason Burnell è rientrato ed è pronto a scendere in campo. Ci sono chance che Maurice Ndour, sebbene privo di allenamenti nelle gambe, provi a essere della partita. Queste le principali novità quando manca poco a Germani-Tortona, gara valida per la prima giornata di ritorno della regular season. Si gioca al PalaLeonessa. La palla a due è alle 18.15.

Leggi anche La Germani in Ndour ha una gran risorsa

La Pallacanestro Brescia affronta la sfida da capolista, mentre la Bertram ha chiuso l'andata all'ottavo posto. Questa circostanza fa sì che l'incrocio di oggi sia un anticipo dei quarti di finale di Coppa Italia. Brescia giocherà proprio contro i piemontesi i quarti della Final Eight (mercoledì 12 febbraio, a Torino).

Burnell, si diceva, era partito per gli Stati Uniti giovedì, per passare qualche ora accanto alla nonna molto malata. In mattinata è rientrato in Italia. Sulle spalle due lunghi viaggi, nel cuore un grande dolore, ma proverà a dare il meglio. Ndour era stato fermato da una distorsione nelle battute finali della partita vinta dai biancoblù sabato scorso con Trento. In settimana è stato curato e non ha lavorato con il gruppo. Per il match di oggi dovrebbe, appunto, compiere un tentativo.

All'andata, a Casale Monferrato, la Germani s'impose 85-78. La radiocronaca diretta è sulle frequenze di Radio Bresciasette. In questo contenuto gli aggiornamenti testuali.