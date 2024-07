Germani, sfuma l'obiettivo Diouf: va alla Virtus Bologna

L’obiettivo numero uno per il ruolo di cambio di Bilan nello spot di centro è definitivamente sfumato. La Virtus Bologna ha infatti annunciato l’acquisto di Mouhamet Diouf, che ha dunque scelto la «big».

Il mercato, al momento, per la Germani si complica non poco. Scatta però il piano B. Un lungo «quasi italiano» potrebbe essere Grant Basile, che diventerebbe atleta tricolore soltanto dopo aver giocato una gara ufficiale con la Nazionale, non prima di novembre. Pure Guglielmo Caruso, centro di Milano, potrebbe tornare sul mercato in autunno. Intanto, però, la Germani dovrà prendere un’ala grande Usa in grado di giocare anche da 5. Il casting è già iniziato.