Germani: il nodo Caruso-Diouf frena la scelta del «4»

Se non arriva un pivot dal mercato degli italiani il prossimo straniero può essere un’ala-centro: Jantunen e Sikma i «sogni proibiti»

2 ' di lettura

Guglielmo Caruso, nato il 3 luglio del 1999 - © www.giornaledibrescia.it

Il campo dirà la verità, più o meno come sempre. Intanto, però, non si può affermare che stia nascendo una Germani «debole». Chi è rimasto (Della Valle, Bilan, Burnell, Cournooh) e chi è arrivato (Ivanovic, Dowe e Rivers) garantisce altissima qualità. Germani, Della Valle: «Gli obiettivi non cambiano, il futuro è roseo» La Pallacanestro Brescia, lo si è scritto, ha scherzato un po’ con il fuoco quando ha perso in un colpo solo Petrucelli e Akele. L’emergenza-incastri può rientrare nel momento in