Germani, scontri diretti e proiezioni: c’è già un piccolo tesoro

I successi con Trieste, Milano e Trento valgono molto, e pure il -2 di Trapani è strategico

3 ' di lettura

Loading video... Cotelli: "Messo fieno in cascina"

Definire con precisione oggi, dopo sette giornate di regular season, cosa siano e quali siano gli scontri diretti espone a facili imprecisioni. Sulla carta, auspicando che la Germani prosegua su questa linea (e su quella degli anni passati), ci si immagina che la Pallacanestro Brescia - adesso capolista con la Virtus Bologna - aspiri a un posto nei play off. E, ancora prima, a un posto nella griglia della Final Eight di Coppa Italia. Con chi dovrà vedersela? In queste prime sette giornate la squ