Germani: il 2024 è stato d’oro in termini di risultati «organici»

Il miglior anno della Germani, fin qui, resta forse il 2023, dato che è quello nel corso del quale è stata conquistata la Coppa Italia. Ma il 2024 – inteso come arco di tempo di 12 mesi da gennaio a dicembre – è senza dubbio il più interessante dal punto di vista dei risultati in senso organico. Nella seconda metà della stagione 2023-2024, infatti, la Pallacanestro Brescia ha chiuso la regular season al terzo posto, bissando la performance del 2017-2018.

La scorsa stagione

La squadra allenata da Alessandro Magro ha accarezzato fino alla terzultima giornata la possibilità di finire in vetta. Poi i play off, terminati con la sconfitta in tre gare contro l’Olimpia Milano, in semifinale. Si tratta ancora del miglior risultato di sempre, pari ancora a quello del 2017-2018, quando - però – il ko con Milano in semifinale fu meno netto (3-1).

Niente da fare, invece, in Coppa Italia. Lo scorso febbraio, a Torino, dove si era presentata come seconda forza del seeding, Brescia è stata eliminata ai quarti da Napoli.

Cambiamenti

In estate la squadra è cambiata molto, a partire dalla guida tecnica, affidata a Peppe Poeta. Del gruppo precedente sono rimasti solo il capitano Amedeo Della Valle (guardia), Miro Bilan (centro), Jason Burnell (ala grande) e David Cournooh (guardia).

La stagione è iniziata nel migliore dei modi. I biancoblù vantano un record di 11 vittorie e due sole sconfitte. E vengono da un filotto di sette successi consecutivi, occupando la prima posizione in classifica insieme a Trento.

I nuovi protagonisti sono il fortissimo playmaker montenegrino Nikola Ivanovic, l’ala americana Demetre Rivers e l’ala-centro senegalese Maurice Ndour. Poi, dalla panchina, il versatile esterno Chris Dowe, il «veterano» Giancarlo Ferrero e il bresciano Joseph Mobio (ali). Gli Under sono Alessandro Tonelli e Lorenzo Pollini.